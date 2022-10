La cucina è una delle stanze in cui passiamo più tempo. Per questo motivo è importante non solo tenerla pulita e organizzata ma anche renderla bella da vedere e arredarla con gusto. Per farlo non servono spese folli e complementi d’arredo di gran lusso. Con un po’ di inventiva e un minimo di manualità possiamo ottenere facilmente risultati inaspettati. E oggi scopriremo come creare un portacoltelli fai dai te vintage che tutti gli ospiti ci invidieranno ammirati. Il tutto risparmiando un bel po’ di quattrini perché useremo oggetti che abbiamo già in casa.

Creiamo un portacoltelli riciclando stuzzicadenti e bastoncini

Le nostre cucine sono spesso invase da decine e decine di oggetti. Alcuni sono inutili e dovremmo eliminarli se vogliamo una stanza in ordine. Altri, invece, possiamo riciclarli. È il caso degli stuzzicadenti o dei bastoncini per gli spiedini. Prendiamone una buona quantità, possibilmente tutti della stessa lunghezza, e mettiamoli in un contenitore di legno o in una ciotola rotonda. Facciamo attenzione a non lasciare spazi vuoti e piazziamo dentro i nostri coltelli. Se amiamo il decoupage possiamo anche decorare il contenitore.

Usiamo i legumi secchi

Se abbiamo dei barattoli di legumi ormai secchi e inutilizzabili aspettiamo a liberarcene. Prendiamo invece un contenitore di vetro trasparente di forma cilindrica e iniziamo a riempirlo con gli stessi legumi. Meglio ancora se alterniamo lenticchie, fagioli, piselli e ceci per dare un tocco di colore. Completiamo l’operazione e inseriamo i coltelli con la lama all’interno.

Portacoltelli fai da te vintage con questi oggetti che tutti abbiamo in cucina

Abbiamo un sacco di libri in cucina che tolgono spazio e accumulano polvere? Proviamo a mettere insieme quelli di altezza uguale. Prendiamo un elastico grande e un’asse di legno quadrata. Puliamo i libri e poi incolliamoli con della colla a caldo sull’asse. Piazziamoli uno vicino all’altro e poi circondiamoli con l’elastico. Tra le pagine andremo a piazzare le lame dei nostri coltelli.

L’ultima idea creativa è riservata a chi ha un minimo di manualità e capacità nella lavorazione del legno. Se rientriamo in questa categoria possiamo procurarci un ciocco di legno. Possibilmente di forma cilindrica. Pareggiamo la base per renderla più stabile e poi intagliamo il legno in orizzontale. Facciamo attenzione a non creare solchi troppo profondi e contiamo bene il numero degli intagli. In ognuno di essi andrà piazzato un coltello. Togliamo i residui di legno, trattiamo l’opera con un olio specifico per non far seccare il materiale e piazziamola in bella vista sul tavolo.

