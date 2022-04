La bella stagione non tarda ad arrivare. Nell’aria tutto ci parla di primavera, dal ritorno del canto degli uccelli ai primi alberi in fiore. Desiderare di trascorrere tanto tempo nella natura è normale in questo periodo dell’anno. Per molti quest’immersione tra alberi e splendidi fiori permette di rigenerarsi.

Ma la cosa fantastica è che possiamo portare la natura a casa nostra. Infatti, non servono né un giardino né un terrazzo enorme per costruire un rilassante angolo verde dove godere di pace o di un buon libro. Per questo la Redazione di PdB ha pensato a 5 ispirazioni creative per arredare e abbellire anche piccoli spazi, come un terrazzino o un piccolo pezzo di verde.

Non pensiamo che servino grandi acquisti o lavori di carpenteria. Basta avere uno spazio esterno dove creare il nostro angolo, arricchendolo con piante, fiori e mobilio senza spendere grandi cifre. Scopriamo qualche idea geniale per farlo.

5 ispirazioni creative per arredare e abbellire terrazzi e giardini da sogno senza spendere troppo e con poca manutenzione

Per prima cosa è importante immaginare cosa vorremmo mettere nello spazio esterno prescelto. Ci potrebbero essere delle fioriere, un tavolino con due poltrone, oppure qualche sedia etc. Per secondo, non pensiamo che uno spazio piccolo non possa trasformarsi in una zona living piena di verde e fiori.

In questo caso sarà necessario pensare a soluzioni che sfruttino le pareti con vasi appendibili o giardini verticali. Può essere un’idea molto bella dotare una o più pareti di una grata dove appendere i vasi. Riguardo ai mobili da giardino, nel caso del terrazzino, meglio scegliere una piccola panchina da incastrare sul lato corredata di cuscini e un tavolinetto. Si può pensare anche a costruire dei pouf e un tavolinetto sfruttando delle vecchie bobine di legno. Queste possono essere acquistate usate a pochissimo online.

Cuscini per l’esterno e non solo

Per arredare e rendere tutto più comodo, non c’è modo migliore per risparmiare costruendo dei cuscini appositi per l’esterno. Precedentemente avevamo suggerito qualche consiglio per farlo. Il vimini è perfetto per l’uso esterno proprio per la sua rusticità. Se il balcone è lungo, modifichiamo tutto l’assetto del mobilio e dei vasi in orizzontale. Possiamo creare facilmente un divanetto lungo da appoggiare alla parete o alla ringhiera. Mentre per gli angoli, sfruttiamo le piante, specialmente quelle ricadenti.

Per trovare mobili che non costino cifre assurde, il consiglio è quello di cercare nei mercatini dell’usato dove si trovano grandissime occasioni. Sicuramente troveremo oggetti fantasiosi e che si sposano col nostro stile. Per finire, cerchiamo sempre di decorare con oggetti che creino atmosfera. Candele, incensi, porta riviste o una mini libreria, magari anche qualche torcia.

