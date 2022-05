La caduta della Borsa americana sembra non avere trovato ancora una fine. Ieri l’avvio disastroso di Wall Street ha spinto al ribasso le Borse europee, che stavano faticosamente recuperando terreno dopo un’apertura negativa. Oggi si capirà quanto i listini azionari del Vecchio Continente sono ancora influenzati dall’andamento della Borsa USA.

Sulle Piazze azionarie del Vecchio Continente sta scemando il clima positivo che si era instaurato nelle sedute tra il 10 e il 17 maggio. Ieri i listini azionari hanno avuto una brutta battuta d’arresto a causa della pessima apertura di Wall Street. Ma anche le dichiarazioni della presidente della BCE hanno avuto il loro peso. Christine Lagarde lunedì aveva dichiarato che il rialzo dei tassi in Europa sarebbe iniziato a fine settembre. In una dichiarazione nella giornata di ieri la Lagarde ho sottolineato come il mercato non dovrebbe dedurre dalle sue parole l’entità del primo rialzo. Questa dichiarazione ha fatto crescere il dubbio tra gli operatori che l’incremento di settembre possa essere anche di mezzo punto percentuale. Questa eventualità è poco gradita dal mercato.

Attenzione alle Borse europee e a Piazza Affari, ecco fin dove potrebbe scendere oggi l’indice Ftse Mib

Ovviamente anche l’andamento di Wall Street gioca un ruolo negativo sui listini UE in questo momento. Per il momento le Borse europee non sembrano riuscire ad affrancarsi dalla Borsa americana. La Piazza USA sembra destinata a scendere ancora. Nei giorni scorsi alcuni importanti analisti avevano dichiarato che Wall Street sarebbe calata ulteriormente e che il fondo non era stato toccato. Gli analisti hanno anche indicato quali sarebbero stati i target di discesa dell’S&P 500.

Ieri i principali listini europei hanno chiuso con perdite superiori al punto e mezzo percentuale. Piazza Affari invece ha fatto meglio chiudendo in perdita dell’1,1%. L’indice maggiore di Piazza Affari ha avuto un andamento inverso rispetto alla seduta di lunedì. Nella prima seduta della settimana il nostro listino aveva chiuso peggio degli altri listini principali, per un particolare fattore tecnico.

Quindi oggi attenzione alle Borse europee e alla Borsa italiana. Ieri il Ftse Mib ha terminato a 23.876 punti. I prezzi hanno terminato sotto l’importante quota di 24.000 punti ma si sono mantenuti sopra la soglia dei 23.700 punti. L’indice maggiore di Piazza Affari (INDEX:FTSEMIB) ha toccato un minimo della giornata a 23.797 punti. Questo particolare è rilevante.

Infatti, oggi i prezzi dell’indice della Borsa di Milano hanno solo due possibilità, rimbalzare su questo supporto o sfondarlo e scendere. Nel primo caso i prezzi potrebbero ritornare verso 24.000 punti e magari chiudere sopra questa soglia. Una chiusura sopra 24.150/24.200 punti sarebbe un segnale molto positivo. Invece una discesa sotto la zona di supporto di 23.600/23.700 punti, potrebbe far calare rapidamente i prezzi fino in area 23.200 punti.

