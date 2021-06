Questo articolo è pensato per coloro che devono aspettare qualche settimana per andare in vacanza. Con l’avvento del caldo torrido è fondamentale per chi vive in città, sfruttare i momenti liberi e il weekend. Soprattutto, diventa importante creare l’occasione per rifugiarsi nella natura e rinfrescarsi.

Oggi scopriamo 3 incantevoli oasi sconosciute immerse nella natura a pochi passi da Milano. Sono tra i luoghi naturali più belli della regione e sono anche facilmente raggiungibili dalla città in poco tempo. Ecco 3 gite fuori porta nel verde incontaminato per chi ha poco tempo e desidera coinvolgere tutta la famiglia.

Oasi di Sant’Alessio

L’Oasi di Sant’Alessio si trova pochi chilometri dalla magnifica Certosa di Pavia e a meno di un’ora da Milano. Immersa nella campagna pavese, è un’oasi verde e un centro faunistico d’eccellenza. Questa riserva naturale, infatti, ha attivo da anni un programma di recupero animali selvatici dove si trovano uccelli di ogni tipo, ma anche rettili e mammiferi.

L’Oasi di Sant’Alessio offre panorami silenziosi e prati dove i bambini possono correre e giocare liberamente. Perfetta per chi ama i picnic, dotata di un castello millenario e di una grande area giochi per bambini.

Tra Milano e Pavia un parco immerso nell’azzurro

Il Parco del Ticino si caratterizza per la presenza del grande fiume da cui prende il nome. A soli 30Km da Milano e a mezz’ora di macchina dal centro di Pavia, il parco è il centro pulsante della storia della Pianura. L’estensione va dal lago Maggiore fino alla confluenza con il Po. L’offerta è unica e si rivolge alle famiglie e agli sportivi che possono provare l’ebrezza del rafting o le gite in gommone. I camminatori possono gioire di sentieri stupendi immersi in un verde rigoglioso, ma anche di itinerari storici. Oggi il parco è riconosciuto come Riserva della Biosfera dall’UNESCO.

Ecco quindi la terza oasi da non perdere, si tratta del primo polmone verde del capoluogo lombardo, il Parco delle Groane. Ricco di percorsi che i milanesi amano fare in bicicletta. I sentieri percorrono paesaggi differenti, tra i campi coltivati e i boschi. Davvero a pochi passi dalla città si scopre un’oasi di pace per chi ama il silenzio o chi desidera trascorrere qualche ora in famiglia.

Le Groane offrono passeggiate a cavallo, 10Km di pista ciclabile e un percorso di nordic walking. Inoltre, sono parecchie le aree attrezzate con tavolini da pic-nic, ma anche bar e ricovero biciclette.