Anche se l’estate si è ormai conclusa, c’è ancora tempo per un’ultima volta al mare o in montagna. Possiamo ancora approfittare delle ultime giornate di sole per mantenere ancora la nostra abbronzatura. Possiamo anche sfruttare le ultime settimane di caldo per prendere un po’ di sole sul terrazzo.

Avendo già un’abbronzatura di base, potremmo utilizzare qualche abbronzante per aiutarci a mantenerla. Non avremo bisogno di comprare costosi cosmetici. Ci basteranno, infatti, dei semplicissimi prodotti fai da te. Questi prodotti sono comunque consigliati sempre quando la pelle è già abbronzata o scura.

Proteggiamo sempre la pelle

Per avere una bella abbronzatura, però, dobbiamo seguire la giusta alimentazione. Inoltre, è sempre buona norma mettere un piccolo strato di crema solare prima dell’abbronzante, anche con basso SFP.

Questo perché la pelle va comunque sempre protetta, anche in inverno. Ciò limiterà la possibilità di formazione delle macchie sul viso e di altri problemi della pelle. Gli abbronzanti fatti in casa, infatti, non proteggono dai raggi UV.

Per mantenere l’abbronzatura più a lungo ecco 4 ricette di abbronzanti fai da te

La prima ricetta contiene solo tre ingredienti. Ci basteranno due cucchiai di olio di cocco, un bicchiere di olio di sesamo e due cucchiai di burro di cacao. Sciogliamo tutti gli ingredienti a bagnomaria, mescolandoli insieme. Poi versiamo il composto all’interno di un vasetto di vetro. Applichiamolo sulla pelle prima di esporci al sole, in modo che abbia il massimo effetto.

Non tutti sanno, inoltre, che c’è una soluzione estremamente economica per ottenere una super abbronzatura. Si tratta di utilizzare due ingredienti che si trovano in qualsiasi cucina, ovvero l’olio e il limone. Mescoliamo in una ciotola il succo di un limone e mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva. Creeremo così una crema densa, da applicare sul corpo prima di abbronzarsi.

Nutriamo la nostra pelle per mantenere l’abbronzatura

Per nutrire e abbronzare la pelle allo stesso momento, invece, utilizziamo l’olio di mais e i fiori di iperico. Questi fiori, infatti, hanno tantissimi benefici per la salute della pelle. Uniamo 250 ml di olio di mais a circa un pugno di fiori di iperico all’interno di un barattolo di vetro. Lasciamo macerare per almeno 10 giorni al buio. Passati i giorni necessari, aggiungiamo al composto anche 100 ml di olio di avocado. Questa soluzione non solo attiverà l’abbronzatura, ma renderà la pelle morbida e idratata.

Infine, l’ultima ricetta è perfetta per mantenere l’abbronzatura più a lungo. In un barattolo versiamo 500 ml di olio di sesamo, due cucchiai di curcuma e un cucchiaino di mallo di noce. Mescoliamo il tutto e lasciamo riposare al fresco per almeno 5 giorni. Applichiamolo sulla pelle circa 30 minuti prima di esporsi al sole e otterremo una tintarella da invidia.

