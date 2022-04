La tradizione culinaria italiana è ricca di piatti che sono quasi considerati intoccabili. Questi mostri sacri sono diffusi da Nord a Sud e rendono la nostra cucina amata e conosciuta in tutto il Mondo. Uno dei piatti simbolo dell’Italia è la pasta alla carbonara. Questo primo piatto goloso ed irresistibile tradizionalmente si prepara utilizzando il guanciale, i tuorli d’uovo e il pecorino romano. Come ogni ricetta caposaldo della tradizione, anche la pasta alla carbonara è stata rivisitata in moltissimi modi. Infatti, possiamo trovarla in versione vegetariana o addirittura di mare, ovvero a base di pesce. Oggi il nostro obiettivo non è quello di stravolgere questo piatto tipico romano, ma di arricchirlo, usando due deliziosi ortaggi di stagione.

Ingredienti

400 g di pasta;

5 tuorli;

500 g di asparagi;

2 carciofi romaneschi;

120 g di pecorino romano;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non solo guanciale, tuorli d’uovo e pecorino, la pasta alla carbonara con questi amatissimi ortaggi di stagione è ancora più gustosa

Portiamo a bollore una pentola d’acqua leggermente salata, che servirà per fare cuocere la pasta. Laviamo e mondiamo gli asparagi, rimuovendo la parte finale del gambo ed eventuali punte danneggiate. Tagliamo gli asparagi a rondelle spesse circa un centimetro e conserviamo le punte. Puliamo quindi i carciofi, rimuovendo il gambo e le foglie più esterne e tagliamoli a spicchi.

Versiamo un filo d’olio extravergine d’oliva in padella, facciamolo scaldare ed uniamo le verdure. Dopo averli salati e pepati, lasciamoli cuocere per circa 10 minuti. Se necessario, aggiungiamo mezzo mestolo d’acqua di cottura della pasta.

Nel frattempo, tagliamo il guanciale a listarelle e passiamolo in padella senza olio. Quando sarà croccante, spegniamo la fiamma e teniamolo da parte. Mentre la pasta cuoce, dividiamo i tuorli dagli albumi. Aggiungiamo ai tuorli il pecorino romano grattugiato, 2 cucchiai di grasso del guanciale ed amalgamiamo il tutto.

Scoliamo la pasta al dente e versiamola in padella insieme alle verdure precedentemente cotte. Versiamo sopra la pasta il mix di tuorli e pecorino ed aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta. Non appena gli ingredienti saranno ben amalgamati e la pasta cremosissima, uniamo il guanciale a listarelle, grattugiamo un po’ di pepe e serviamo.

Consigli

Abbiamo visto che non solo guanciale, tuorli d’uovo e pecorino, carciofi ed asparagi possono rendere la carbonara un piatto goloso ed irresistibile. Se non vogliamo utilizzare il grasso del guanciale per amalgamare tuorli e pecorino, sostituiamolo con un po’ d’acqua di cottura della pasta. Infine, quando ci apprestiamo a dividere i tuorli dagli albumi, non gettiamo via questi ultimi. Con gli albumi possiamo realizzare piatti sfiziosi ed economici per rimediare una cena con pochi euro.

