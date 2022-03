Non sprecare è una scelta consapevole che bisognerebbe applicare in ogni campo. Quando ci prendiamo cura della casa, facciamo acquisti e quando cuciniamo, spesso sprechiamo molti soldi e risorse. A chi non è mai successo di preparare il pranzo e la cena e che avanzino degli ingredienti? Gettarli via sarebbe un vero peccato ed è così che nascono le ricette di recupero. Alcuni cibi, come ad esempio il pane, sono molto versatili e quando avanzano possiamo riutilizzarli per creare nuovi piatti. Molto spesso le preparazioni ci costringono ad utilizzare soltanto alcune parti di ingredienti. Pensiamo ad esempio alle uova e alle ricette che richiedono solo tuorli oppure gli albumi. Se ci dispiace buttarli via, dobbiamo sapere che possiamo riutilizzarli per preparare gustosi primi piatti e altre ricette. Oggi ci occuperemo degli albumi e sveleremo come usarli per portare a tavola una cena anti spreco, semplice ed economica con pochissimi ingredienti.

Ingredienti

7 albumi;

100 g di speck;

50 g di scamorza affumicata;

60 g di pomodori piccoli;

8 foglie di basilico;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come usare gli albumi avanzati per preparare una cena sfiziosa ed economica in soli 10 minuti senza sporcare pentole e padelle

Preparare questo piatto gustoso è davvero molto semplice. Iniziamo preriscaldando il forno a 200 gradi e mettendo gli albumi a temperatura ambiente in un recipiente con un pizzico di sale e di pepe. Montiamoli a neve con le fruste elettriche e, quando saranno pronti, trasferiamoli in uno stampo da crostata foderato con carta da forno. Facciamo attenzione a non versare il composto tutto in una volta, perché potrebbe smontarsi. Mettiamo gli albumi nello stampo un cucchiaio alla volta. Cerchiamo di distribuire gli albumi in modo omogeneo senza lasciare spazi vuoti. In questo modo, non dovremo schiacciarli con il cucchiaio rovinando il composto.

Inforniamo gli albumi per 5 minuti, dopodiché sforniamo lo stampo. Farciamo il tutto con lo speck, la scamorza e i pomodori lavati e tagliati a cubetti. Inforniamo nuovamente lo stampo con gli albumi e terminiamo la cottura lasciandoli cuocere in forno per altri 5 minuti. Serviamo questa frittata di albumi decorandola con le foglie di basilico.

Consigli

Abbiamo visto come usare gli albumi avanzati per preparare un pasto semplice ma delizioso. Il segreto per montare gli albumi a neve ferma sta nella temperatura dell’uovo, che dovrebbe essere tra i 15 e i 20 gradi. Per realizzare la frittata non useremo nemmeno pentole e padelle e dunque avremo pochissime stoviglie da lavare. Possiamo considerare questa ricetta come il classico svuota frigo e personalizzarla con gli ingredienti che più preferiamo. Ad esempio, possiamo scegliere di preparare una sua versione vegetariana e di non utilizzare lo speck, ma altre verdure di stagione insieme ai pomodori. Lasciamo spazio alla fantasia e riusciremo a realizzare qualcosa di unico e davvero gustoso.

