Marzo è il mese della primavera che porta sulla nostra tavola tanti nuovi ortaggi di stagione. Proprio in queste settimane tornano nei negozi ortofrutticoli gli asparagi.

Sfortunatamente, quest’ortaggio così buono e prezioso si raccoglie soltanto per 3 mesi l’anno, precisamente da marzo a maggio.

Ecco perché dobbiamo approfittare quanto più possibile della loro presenza ed acquistarli per realizzare ricette incredibili.

Anche se molti li cucinano lessi o al forno, oggi vogliamo invece consigliare una ricetta che prevede una preparazione diversa per quest’ortaggio.

Con questa ricetta realizzeremo un gustoso e ricco primo piatto che lascerà tutti senza parole. Ad accompagnare gli asparagi, ci saranno altri 2 ingredienti davvero saporiti che daranno a questa ricetta quel tocco in più.

Ingredienti

320 g di pasta;

30 g di asparagi;

150 g di speck;

150 g di gorgonzola;

50 g di burro;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come cucinare gli asparagi con la pasta senza farli lessi o al forno e preparare un primo piatto veloce e sorprendente

Per preparare questo primo piatto, iniziamo dagli asparagi. Dunque, laviamoli con abbondante acqua ed eliminiamo la parte bianca finale. Peliamoli usando un pelapatate, rimuoviamo anche eventuali punte rovinate e tagliamo i gambi a rondelle. Tagliamo le punte a metà e teniamole da parte.

In un tegame, mettiamo un filo d’olio, il sale e facciamo cuocere gli asparagi a rondelle per qualche minuto. Aggiungiamo un mestolo d’acqua, copriamo con un coperchio e lasciamoli ammorbidire. Nel frattempo, mettiamo sul fuoco una pentola con l’acqua per la pasta.

Quando gli asparagi avranno assorbito l’acqua saranno pronti. In una padella, mettiamo il burro e trasferiamo i nostri asparagi appena cotti e le punte. Tagliamo a strisce lo speck e facciamolo cuocere con gli asparagi per circa 5 minuti.

Tagliamo a pezzetti il gorgonzola ed uniamo anch’esso al condimento. Mescoliamo gli ingredienti e spegniamo la fiamma. Saliamo l’acqua per la pasta e facciamola cuocere. Quando sarà al dente, scoliamola e trasferiamola nel tegame con gli asparagi.

Aggiungiamo un mestolo d’acqua e facciamo insaporire la pasta con il condimento in modo che si amalgami alla perfezione. Spolverizziamo con il pepe e serviamo questo cremoso primo piatto ricco di gusto.

Consigli

Ecco come cucinare gli asparagi con la pasta in pochi minuti per un primo piatto diverso e sfizioso. Con il gorgonzola possiamo preparare primi piatti cremosi ed avvolgenti e lo speck possiede un sapore che si sposa perfettamente al gusto amarognolo dell’asparago.

Dopo aver lavato gli asparagi, consigliamo di lasciarli in ammollo con acqua e bicarbonato per qualche minuto. In questo modo, rimuoveremo ogni residuo di terra e, dopo averli sciacquati nuovamente, potremo procedere.

Infine, se dovessero avanzare degli asparagi, consigliamo di avvolgerli in un canovaccio umido e di riporli nel frigorifero nel cassetto dedicato a frutta e verdura. In questo modo si conserveranno più a lungo.

Approfondimento

Per un primo piatto goloso da far perdere la testa cuciniamo così i finocchi anziché gratinati, in padella o stufati