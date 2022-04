Autista con diploma e tantissimi altri profili a tempo indeterminato ricercati in Ferrovie dello Stato

Se siamo alla ricerca di una nuova esperienza lavorativa in Ferrovie dello Stato, questo potrebbe essere il momento giusto per provarci. La lista delle offerte di lavoro diventa di giorno in giorno sempre più ricca di opportunità.

A quelle già presenti e riportate sul nostro giornale se ne aggiungono di nuove aventi data di pubblicazione a partire dal 6 aprile. Non solo ruoli per giovani candidati neolaureati, ma anche profili senza limite d’età e dai requisiti accessibili.

Vediamo di seguito alcuni esempi.

Assunzioni a tempo indeterminato per diplomati

Autista con diploma e tantissimi altri profili con contratto a tempo indeterminato sono nell’elenco degli annunci disponibili.

Prendiamo proprio l’offerta per autista servizio di linea per la società Busitalia. Il candidato ideale per tale ruolo possiede, innanzitutto, la patente DE o D e la Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone. In via preferenziale, il Gruppo fa sapere che sono ben accetti candidati con diploma di scuola media superiore quinquennale. In più, sempre requisito preferenziale è la residenza in precise regioni, indicate nell’annuncio.

Il candidato verrà assunto con contratto a tempo indeterminato oppure apprendistato professionalizzante. La data di scadenza dell’offerta è fissata per il 19 aprile 2022.

Altri profili per candidati con diploma

Altro ruolo che Ferrovie dello Stato cerca è operatore manutenzione rotabili presso Mercitalia. La risorsa selezionata si occuperà di effettuare manutenzioni sulle locomotive e testarne il funzionamento.

Deve possedere un diploma di scuola media superiore, preferibilmente a indirizzo tecnico e un’esperienza pregressa di almeno 2 anni. Inoltre, deve avere i requisiti fisici necessari per le mansioni previste e, in via preferenziale, la residenza nella città della sede di lavoro. Sempre fra i requisiti preferenziali c’è un’esperienza nel contesto ferroviario.

Autista con diploma e tantissimi altri profili a tempo indeterminato ricercati in Ferrovie dello Stato

Prevista assunzione con contratto a tempo indeterminato anche per i candidati selezionati nel ruolo di referente tecnico di offerta. Per questo ruolo, a differenza dei precedenti, non basta il diploma. È necessaria una laurea magistrale in ingegneria, in ambito civile, ambientale e trasporti. Seguono diverse competenze specifiche per svolgere le mansioni previste dal profilo.

Per scoprire tutte le opportunità disponibili, in totale 31, visitiamo la pagina di Ferrovie dello Stato dedicata alle carriere.

