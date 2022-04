Alla fine non manca poi tanto a Pasqua 2022 e, soprattutto, se pensiamo alle gite, al successivo Lunedì di Pasqua. Finalmente, dopo 2 anni, torneremo a vedere i prati pieni di gitanti, il mare con gli anticipi vacanzieri e laghi e città d’arte presi d’assalto. Motori di ricerca scatenati sul web per garantire ai Lettori qualche idea proprio per le classiche gite dei Ponti di Pasqua e primo maggio, che si annunciano finalmente esauriti. Abbiamo visto come visitarla in 1 giorno questa meravigliosa città che potrebbe essere l’idea giusta. Ma oggi andiamo alla scoperta della montagna, dove ci sono spazi e aria pulita con questa meta imperdibile che gli italiani hanno votato alla grande. Non i soliti laghi e spiagge ma la gita perfetta di Pasquetta per tutta la famiglia.

Tra imperatori e re quando la storia ci divideva

Rio di Pusteria è il classico Paradiso terrestre per chi ama la montagna. Bellissima d’inverno con la neve, amena a primavera con la fioritura, fresca e rilassante quando in pianura si scoppia dal caldo. Attenzione che sul web molte coppie l’hanno votata anche come meta estremamente romantica. Quindi ecco che potrebbe già attirare per questa sua caratteristica. In effetti lo scenario è quello di un meraviglioso habitat che sembra uscito dalle fiabe. Siamo in Val Pusteria, provincia di Bolzano, terre segnate dalla presenza dell’Impero Asburgico prima e di Casa Savoia poi.

Non i soliti laghi e spiagge ma la gita perfetta di Pasquetta potrebbe essere questa meravigliosa località di montagna tra le più votate e apprezzate sul web

Impossibile non passare dalla Chiusa di Rio, oggi incredibile teatro di manifestazioni ed eventi culturali e un tempo presidio difensivo austriaco. Molto piacevole la Torre dell’Imperatore, che ospitava proprio il Kaiser Massimiliano I d’Asburgo quando veniva a cercare relax da queste parti. Significativa la cosa perché a distanza di secoli, proprio qui è possibile fuggire dallo stress, immersi nella natura. Attenzione che questa meta piacevolissima offre però al visitatore una cucina locale davvero squisita, ottimi vini e la possibilità di fare shopping con prodotti artigianali di pregio. E se stiamo progettando le vacanze del mare, occhio alla meta dell’approfondimento.

Approfondimento

Incoronata dagli italiani come una delle mete mare low cost più convenienti degli ultimi 3 anni mette voglia di vacanze solo dal nome meraviglioso e solare