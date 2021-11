Ci sono piatti della tradizione culinaria italiana che sono delle vere e proprie pietre miliari. La pasta al forno, la parmigiana di melanzane e la carbonara sono 3 capostipiti della cucina del nostro Paese.

Oggi vogliamo svelare una variante davvero stuzzicante ed insolita di uno di questi 3 piatti. La carbonara è un piatto che si prepara con il guanciale e il pecorino romano. Si tratta di un piatto tradizionale che non teme confronti, perché la sua golosità e cremosità sono davvero insuperabili.

Tuttavia, oggi vogliamo proporre una curiosa variante, che si realizza in modo semplice e veloce e che prevede l’aggiunta di un ingrediente di stagione.

Infatti, basta con la solita carbonara perché questa è la cremosissima ed irresistibile versione che sta davvero spopolando ovunque.

Da quando è stata scoperta questa ricetta, il web è letteralmente impazzito e molti ne sono già innamorati. Prepararla è davvero semplicissimo e se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere la ricetta.

Ingredienti

400 gr. di spaghetti;

250 gr. di polpa di zucca;

250 gr. di guanciale;

4 tuorli;

60 gr. di pecorino;

sale q.b.;

pepe nero.

Iniziamo a preparare questa carbonara alla zucca, mettendo sul fuoco una pentola colma d’acqua leggermente salata. Aspettando che inizi a bollire, occupiamoci della zucca. Pertanto, dopo averla pulita da tutte le parti in eccesso, ricaviamone la polpa e tagliamola a cubetti molto piccoli.

Tagliamo a pezzetti il guanciale, trasferiamolo in padella e facciamolo rosolare senza aggiungere olio. Dopo un paio di minuti, uniamo la zucca al guanciale e facciamoli cuocere insieme per almeno 10 minuti a tegame coperto.

A questo punto, l’acqua avrà raggiunto l’ebollizione e potremo far cuocere la pasta. Nel frattempo, in una ciotola separiamo gli albumi dai tuorli. Ci serviranno soltanto questi ultimi. Aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe e il pecorino. Sbattiamo i tuorli con una forchetta e teniamo il composto da parte.

Scoliamo la pasta ancora al dente ed uniamola alla zucca e al guanciale. Uniamo alla pasta il composto di tuorli e mantechiamo il tutto per circa un minuto. Serviamo la nostra carbonara di zucca ben calda e fumante, per godere pienamente di tutta la sua golosità.

Consigli

Abbiamo visto come realizzare una deliziosa variante della carbonara che lascerà tutti a bocca aperta. La zucca è un ingrediente prezioso e versatile, che può rendere davvero speciale ogni tipo di ricetta. Ad esempio, chi ama la parmigiana non sa cosa si perde se non prova questa cremosa e sfiziosissima variante pronta a conquistare tutti.

Con la zucca possiamo realizzare dagli antipasti più sfiziosi ai secondi piatti più originali. A questo proposito, chi non prova questo golosissimo e filante polpettone non sa cosa si perde perché sta davvero facendo impazzire tutti. Non ci resta che scegliere il piatto che ci piace di più.