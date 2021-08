Il nostro corpo ha bisogno ogni giorno del giusto apporto di vitamine e minerali per funzionare al meglio. Giorni fa abbiamo parlato degli alimenti ad alta concentrazione di selenio e di quelli più ricchi di vitamina E che proteggono cuore e cervello. Oggi ci concentreremo sulla vitamina A, la sostanza fondamentale per garantire la crescita e il rafforzamento delle ossa e per rallentare l’invecchiamento della pelle. Normalmente possiamo trovarla negli alimenti di derivazione animale. In pochissimi, però, sanno che non solo fegato e pesce ma anche questi vegetali sono ricchi di vitamina A per proteggere le ossa. Vediamo quali sono e come inserirli nella dieta.

Come detto in precedenza, possiamo trovare la più alta concentrazione di vitamina A nel fegato animale e in alcuni pesci. 100 grammi di fegato di pollo contengono più di 36mila microgrammi di vitamina A. La stessa quantità di merluzzo ne contiene 18mila e il fegato di suino e bovino circa 16mila.

Abusare di alimenti come il fegato o il merluzzo, però, può causare altri problemi. Mangiare troppo fegato rischia in primo luogo di alzare i livelli di colesterolo. In secondo luogo non è particolarmente consigliato a chi ha problemi di reni. Quando il nostro corpo assimila le proteine del fegato aumenta la produzione di acido urico.

Il merluzzo, invece, non è particolarmente indicato per chi soffre di patologie cardiovascolari ed è anch’esso ricco di colesterolo.

Ma non dobbiamo preoccuparci. Esistono anche ottime fonti vegetali di vitamina A. 100 grammi di albicocche ne contengono circa 1.400 microgrammi. Le carote 1.148 microgrammi e il prezzemolo 943.

Il fabbisogno di vitamina A, secondo gli esperti, è di circa 9 mg al giorno per gli uomini e 7,5 per le donne. Una quantità che possiamo tranquillamente raggiungere proprio grazie a questi vegetali.

Come non perdere l’apporto di vitamina A degli alimenti

La vitamina A è un composto lipofilo, ovvero si scioglie se la cuociamo con altri alimenti ricchi di grassi come olio e burro.

Se non vogliamo perdere neanche un microgrammo di vitamina A dovremmo sempre scegliere di consumare i vegetali crudi. E se proprio non possiamo rinunciare alla cottura optiamo sempre per quella al vapore. In questo modo non faremo entrare in contatto le verdure o la frutta con acqua o olio e ridurremo la perdita di sostanze nutritive.

