Il nostro organismo per funzionare al meglio ha bisogno ogni giorno di alcuni minerali fondamentali. Qualche tempo fa abbiamo parlato dello zinco e del magnesio, sostanze che migliorano le funzionalità cerebrali. Oggi ci concentreremo su un altro minerale spesso sottovalutato ma non per questo meno importante: il selenio. Quindi proteggiamo il cuore e la pelle con questi 4 alimenti comunissimi ricchi di selenio.

L’importanza del selenio e il fabbisogno giornaliero

Il selenio ha due funzioni fondamentali. È un potentissimo antiossidante e preserva la pelle e i tessuti dall’invecchiamento precoce. Ma non solo. Prestigiose ricerche scientifiche dimostrano che questo minerale è in grado di prevenire alcuni tumori cutanei.

La seconda funzione riguarda la salute del sistema cardiocircolatorio. Il selenio è ottimo per regolare la pressione arteriosa e per metterci al riparo dal temibile infarto del miocardio.

Il fabbisogno giornaliero di selenio è diverso a seconda dell’età. Fino ai 14 anni abbiamo bisogno di circa 40mg di selenio al giorno. In età adulta il fabbisogno sale a 55mg.

Ma fortunatamente abbiamo a disposizione moltissimi cibi da cui ricavare la quantità di selenio di cui l’organismo ha bisogno.

Proteggiamo il cuore e la pelle con questi 4 alimenti comunissimi ricchi di selenio: molluschi e vegetali

In questo periodo il polpo è uno degli alimenti più presenti sulle nostre tavole. Ed è decisamente un bene. Una porzione di polpo di 100 grammi contiene circa 40-50 mg di selenio.

Anche i semi di girasole sono un ottimo concentrato di selenio. 1 etto di semi contiene tra i 50 e i 100 mg di minerale.

Una concentrazione simile possiamo trovarla anche nei semi di senape. Inseriamoli nella nostra dieta quotidiana e riusciremo anche a bloccare i potenziali effetti cancerogeni della carne.

Tra i vegetali più ricchi di selenio ci sono anche gli asparagi. 100 grammi contengono circa 2-3 grammi di minerale. Sembrano pochi ma gli asparagi hanno dalla loro un grande vantaggio. Se non siamo in cura con farmaci diuretici possiamo mangiarne quanti vogliamo ogni giorno. L’unica controindicazione sarà il cattivo odore delle urine.