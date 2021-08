Il latte materno, si sa, è “l’alimento” più nutritivo poiché ricco di sostanze capaci e necessarie per lo sviluppo del bambino. Eppure ci sono determinati alimenti che, se assunti nelle giuste quantità, possono renderlo ancora più sostanzioso ed energico. Infatti è proprio il regime alimentare della mamma che, attraverso il latte, protegge e rafforza il sistema immunitario del neonato. Tanto meglio se questi cibi, che vedremo a breve, vengono assunti soprattutto durante i mesi di gravidanza.

Mangiare sano e bilanciato durante la gravidanza è un valore aggiunto ma è durante l’allattamento che la mamma dovrebbe mangiare di più e in maniera bilanciata. Assumendo tutte le sostanze nutritive di cui il corpo necessita solitamente, non solo si farà del bene al bambino ma anche alla neomamma stessa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Poche mamme sanno cosa mangiare per rendere il latte materno più nutriente

Gli esperti sostengono che il fabbisogno giornaliero della donna in maternità dovrebbe aumentare almeno di 200 calorie. Ciò significa che se dovessimo essere seguite da un nutrizionista con la prescrizione di una dieta apposita, si dovrebbero aggiungere 200 calorie. Queste calorie dovrebbero essere assunte tramite cibi proteici. Ma non devono mancare assolutamente tutte le altre sostanze nutritive. Motivo per il quale abbiamo anticipato che la mamma dovrebbe seguire una dieta sana ed equilibrata. Ciò significa integrare nella propria dieta i carboidrati, le proteine, i grassi, la frutta e la verdura.

Poche mamme sanno cosa mangiare per rendere il latte materno più nutriente. Oltre alle proteine, altamente indicate durante la gravidanza e l’allattamento, si deve integrare il calcio in modo tale da renderne il latte materno ancora più ricco. Quindi via libera a formaggi, preferibilmente magri, e yogurt.

Via libera soprattutto a frutta e verdura e pesce ricco di omega 3

Via libera soprattutto a frutta e verdura, che contengono vari sali minerali necessari per salute della mamma e del bambino. Si consiglia di scegliere frutta tendente al colore giallo e arancione.

Anche il pesce è un’ottima scelta per il suo contenuto proteico e il basso apporto calorico Per quanto riguarda i grassi, si intendono quelli “buoni” evitando troppi zuccheri e metodi di cottura “poco salutari” come la frittura. Quindi il salmone, per esempio, si potrebbe mangiare poiché ricco di omega-3 nonostante sia classificato come pesce grasso. Ma i grassi che contiene sono, appunto, buoni. Stesso discorso per quanto riguarda l’olio extra-vergine d’oliva.

Cosa non fare in gravidanza e durante l’allattamento

Ciò che è assolutamente vietato è l’assunzione di alcool e di caffeina, così come il divieto di fumare. Tra gli alcolici, dicerie popolari sostengono che la birra sia indicata nell’aiutare la produzione del latte materno. Al contrario, la birra è da evitare come tutti gli altri alcolici.

Approfondimento

Ecco quali controlli ed esami fare frequentemente come prevenzione per tutte le fasce d’età.