Agosto sta finendo e dobbiamo iniziare a pensare a cosa piantare nel nostro giardino. Con l’arrivo dell’autunno non vogliamo rinunciare al colore.

Ma vogliamo comunque qualcosa facile da gestire. Che possa essere perfetta anche per il balcone.

Sappiamo che se il nostro cactus non fiorisce è perché abbiamo dimenticato questo importante trucchetto.

Ma come possiamo fare per far risplendere al meglio il nostro balcone o giardino?

Scopriremo insieme la pianta che fa al caso nostro. Che in poche semplici mosse renderà il nostro giardino o balcone unico e spettacolare.

Questa pianta dorata illuminerà di splendore il nostro balcone o giardino anche d’autunno

Adoriamo prenderci cura della nostra casa. E le piante ci aiutano a far risplendere balcone e giardino.

Conosciamo il fiore facile da coltivare che pochi si ricordano di seminare. Grazie a lui abbiamo ricevuto molti complimenti dai nostri vicini.

E non ci dimentichiamo mai di questo importante trucchetto per far crescere al meglio le piante.

Ma con l’arrivo di settembre dobbiamo pensare a come dare colore alla casa.

Quale pianta possiamo comprare? Magari senza dover spendere troppo?

Ci stupirà sapere che ci basterà acquistare la Bigelowia nuttallii. Con meno di 10€ a vasetto questa pianta dorata illuminerà di splendore il nostro balcone o giardino anche d’autunno.

Sì, perché è famosa per ricreare una specie di nuvoletta dorata che impreziosirà subito tutto.

I suoi steli possono crescere fino a 50 centimetri. E donare molto colore anche ad aiuole o bordature.

Con un’unica pianta illumineremo il nostro giardino o balcone. Ma se vogliamo potremo facilmente abbinarla ad altre piante. Scegliamo, ad esempio, piante dai fiori rosa o lilla.

Ricordiamoci, però, di scegliere delle piante che ci diano fiori almeno fino ad ottobre.

Come coltivarla

Il mese di settembre è perfetto per coltivare la nostra pianta. Dovremo scavare una buca leggermente più grande del vaso da cui la toglieremo.

Una volta piantata, la bagneremo con regolarità fino all’inizio dell’inverno. Poi, ci basterà bagnarla solo due volte a settimana.

Questa pianta resiste benissimo al freddo ma è perfetta anche d’estate. Ama la luce diretta del sole che le permette di crescere ottimamente.

Inoltre, durante il mese di aprile, possiamo seminarla nuovamente. Basterà interrare i semi e una volta cresciuta la piantina, potremo metterla in un nuovo vaso.

Ecco svelato il trucchetto estivo per garantirsi un’esplosione di colore anche in autunno. Giardino e balcone saranno subito più belli e rigogliosi.