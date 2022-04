Non solo fagioli e ceci, contro colesterolo e glicemia alti gli esperti consiglierebbero questi legumi, eppure non ne mangiamo abbastanza

Perché mangiare sempre i soliti legumi quando ci sono ottime alternative? Scopriamo come preparare un ingrediente gustosissimo che non ha nulla a che invidiare a fagioli e ceci.

I legumi sono tra gli alimenti più economici e gustosi per tenere sotto controllo la glicemia e contrastare il diabete. Ecco perché è consigliabile inserire nella propria dieta fagioli, ceci e lenticchie.

Ma, oltre ai soliti legumi, potremmo anche mangiare più lupini. I semi della pianta di Lupinus albus sono infatti conosciuti fin dall’antichità e secondo la scienza hanno proprietà benefiche per la salute.

In particolare i lupini sono fonte di sali minerali (ferro, calcio e fosforo) e steroli vegetali, che aiuterebbero ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Anche l’eccesso di glucosio nel sangue si potrebbe tenere a bada mangiando i lupini, che grazie al basso indice glicemico sono adatti all’alimentazione dei diabetici. Dunque non solo fagioli e ceci, contro colesterolo e glucosio in eccesso si potrebbero provare anche i lupini.

Per di più i lupini sono molto ricchi di proteine: per tale ragione risultano un’ottima aggiunta nelle diete di vegetariani e vegani. Anche i celiaci possono mangiare i lupini, dal momento che sono privi di glutine.

Insomma, le ragioni per gustare i lupini non mancano. Il problema è che spesso non sappiamo come cucinarli. Molti si limitano a mangiare una manciata di lupini in salamoia come snack. Vediamo allora un consiglio per introdurre questi legumi nella dieta.

Talvolta, per innamorarsi di un ingrediente e mangiarne di più basta provare una nuova ricetta. Ad esempio, si può preparare un piatto originale con un frutto che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo e andare di corpo.

Anche i lupini si prestano a molte preparazioni sane e sfiziose. Un ottimo modo per mangiarli, in particolare, è cucinare l’hummus. Tradizionalmente questa salsa mediorientale si prepara con ceci e tahina (una pasta di semi di sesamo). Tuttavia si può provarla anche coi lupini. Basterà procurarsi:

200 g di lupini in salamoia sgusciati;

50 ml d’acqua tiepida;

75 ml di olio extravergine d’oliva;

il succo di mezzo limone;

un cucchiaino di pasta di semi di sesamo (tahina);

uno spicchio d’aglio;

sale e pepe.

Ecco il procedimento

Versare nel mixer i lupini, l’acqua, il succo di limone, la tahina, l’olio e l’aglio;

frullare fino a ottenere una consistenza cremosa;

aggiungere altra acqua se la salsa è troppo densa;

aggiungere sale e pepe a piacere;

trasferire l’hummus in una ciotola e guarnire con erbe aromatiche o paprika.

Per gustare questo speciale hummus di lupini non resta che servirlo con bastoncini di verdure crude o spalmarlo sul pane.

