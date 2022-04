Dopo che settimana scorsa il Dow Jones aveva dato timidi segnali di inversione ribassista, anche questa appena conclusasi ha aggiunto fieno alla cascina dei ribassisti. Per la seconda volta consecutiva, infatti, le quotazioni hanno fallito l’attacco a livelli chiave sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale.

Si potrebbe, quindi, essere in prossimità di un punto nodale per lo sviluppo della tendenza di breve/medio periodo. Per cui, a inizio settimana i rialzisti potrebbero avere un nuovo match point per tornare protagonisti sui mercati azionari a Wall Street.

Prima di affrontare il discorso dei futuri possibili scenari, facciamo il punto sul confronto tra il frattale previsionale di Proiezionidiborsa e l’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito nelle prossime settimane dovrebbe continuare il ribasso che si protrarrà anche per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

A inizio settimana i rialzisti potrebbero avere un nuovo match point per tornare protagonisti sui mercati azionari a Wall Street: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 8 aprile a quota 34.721,12 in rialzo dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,28%.

Time frame giornaliero

Ancora una volta le quotazioni del Dow Jones non sono riuscite ad avere ragione della resistenza in area 34.947 che, a questo punto, potrebbe diventare lo snodo cruciale per capire cosa accadrà nelle prossime sedute.

Una chiusura giornaliera superiore a 34.947, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al successivo più probabile in area 37.621 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 40.295 (III obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale

Per la seconda settimana consecutiva le quotazioni si sono portate in prossimità della resistenza in area 35.370, ma non sono riuscite a superarla.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe far scattare una nuova gamba rialzista (linea tratteggiata) verso gli obiettivi indicati in figura.

In caso contrario potrebbe riprendere il cammino ribassista verso gli obiettivi indicati in figura (linea continua).

Per rispondere alla domanda iniziale, quindi, la durata del rialzo potrebbe essere determinata da quanto accadrà in corrispondenza dei livelli indicati sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale.