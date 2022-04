Settimana scorsa, su queste pagine, avevamo segnalato Banca IFIS, ENEL e ENI, come possibili titoli che potevano salire e non di poco. Come da attese dettate dagli swing grafici, i prezzi hanno continuato a salire, anche di diversi punti percentuali.

Oggi invece, andremo ad analizzare 3 titoli quotati a Borsa Italiana che settimana prossima potrebbe continuare a salire.

Apriamo prima una parentesi di carattere generale.

Dopo il rialzo dai minimi raggiunti durante il setup del 7/9 marzo, i mercati internazionali hanno visto i prezzi salire del 10/15%, ma il movimento potrebbe ancora continuare e vedere i massimi annuali superati nei prossimi 2 mesi. La previsione è che durante il mese di giugno verranno superati e di non poco i massimi annuali, che per il momento sono stati segnati nel mese di gennaio (a cavallo del setup della data del 25).

Le prossime date di setup mensile scadranno: l’11, il 20 e il 28 aprile. Il prossimo cluster annuale scadrà il 20 maggio.

Torniamo ora al nostro argomento principale. Dopo un attento studio dei grafici e dopo aver analizzato le probabilità a favore e non a favore, attraverso un calcolo statistico, la nostra attenzione si è focalizzata su BPER Banca (MIL:IF), Ferrari e Unipol.

3 titoli quotati a Borsa Italiana che settimana prossima potrebbero continuare a salire

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,6015. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 2,54. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,5115, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi.

L’obiettivo è posto verso l’area di 1,8315 e poi 2,20.

Ferrari, ultimo prezzo a 203,22. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 225,37. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 198,40, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi.

L’obiettivo è posto verso l’area di 240.

Unipol, ultimo prezzo a 5,174. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 5,96. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 4,921, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mese.

L’obiettivo è posto verso l’area di 5,45 e poi 5,83.