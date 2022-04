Alcuni frutti dal sapore zuccherino in realtà non fanno per niente male alla salute, nemmeno se si soffre di diabete. È il caso di una delizia dolce e succosa da gustare ad aprile. Scopriamo quale.

Il frutto di aprile dalle tante proprietà benefiche

L’arrivo della primavera ci invita a gustare prodotti freschi e pieni di benefici per la salute. Per esempio, ad aprile torna sui banchi del mercato un frutto che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo e andare di corpo. Ma le vere regine della primavera sono ovviamente le fragole. Come spiegano gli esperti, una porzione di 100 grammi di questi frutti apporta solamente 27 calorie. Allo stesso tempo, le fragole sono piene di vitamina C e sali minerali (calcio, fosforo, sodio e ferro). Inoltre, contengono molte sostanze dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Grazie a queste molecole, le fragole potrebbero aiutare a rallentare l’invecchiamento e contribuire a mantenere in salute l’intestino e gli occhi. Insomma, i motivi per gustare le fragole non mancano. Sono ottime al naturale, oppure per preparare una torta facilissima ed economica. Tuttavia, molti si chiedono se è possibile mangiare le fragole anche quando si soffre di diabete. Ecco cosa suggeriscono gli studi scientifici.

Molti scartano questo frutto di aprile pensando sia troppo dolce, eppure abbasserebbe la glicemia e sarebbe consigliato ai diabetici

Si sa che chi ha il diabete deve fare attenzione ad alcuni frutti, come cachi, uva e banane. Molti potrebbero pensare che le fragole, visto il loro sapore molto dolce, rientrino nella categoria dei cibi da evitare. In realtà non è così. Infatti, le fragole potrebbero innanzitutto contribuire alla prevenzione del diabete di tipo 2, dal momento che aiutano a controllare i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, studi scientifici suggeriscono che le sostanze presenti nelle fragole sarebbero molto utili per chi già soffre di diabete.

Insomma, molti scartano questo frutto di aprile pensando che faccia schizzare la glicemia alle stelle. Invece le sostanze presenti nelle fragole aiuterebbero a contrastare i problemi cardiovascolari associati al diabete di tipo 2. Per di più, le fragole abbasserebbero la glicemia dopo i pasti. Ovviamente, questi frutti da soli non fanno miracoli. Vanno inseriti all’interno di una dieta sana e bilanciata, come quella mediterranea. Inoltre, non bisogna scordare l’importanza di un’attività fisica costante.

