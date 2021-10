Sconfiggere l’inverno preparando delle strepitose crepes alle mele è uno dei suggerimenti che diamo ai nostri Lettori per contrastare i primi freddi. Non solo castagne e zucche ma che bontà questi spaghetti autunnali in una ricetta facile e veloce. L’autunno è anche il tempo della frutta secca, tra l’altro ottima per la nostra salute. E questo primo di pasta tutto particolare ha come ingrediente proprio le noci. Vediamo assieme questa ricetta particolarmente gustosa.

Ingredienti per 5 persone dello spaghetto alle noci

Non ha un nome altisonante e nemmeno un riferimento geografico il nostro spaghetto. È semplicemente lo spaghetto alle noci. Perfetto per chi cerca qualcosa di nuovo, unendo però la tradizione della pasta più amata nel Mondo.

Ecco gli ingredienti per 5 persone:

450 grammi di spaghetti non troppo sottili;

olio extravergine di oliva;

25 grammi di burro;

60 grammi di noci sgusciate;

prezzemolo fresco, ma anche surgelato;

25 grammi di pane grattugiato;

aglio, sale e pepe;

1 bicchiere di latte;

ulteriore aggiunta di burro per la mantecatura.

Se non abbiamo in casa lo spaghetto classico, via libera anche ai bigoli.

Velocità e semplicità le due parole d’ordine per questo primo che andremo a cucinare così:

prendiamo un tegame e creiamo un sughetto con il burro e l’aglio, aggiungendo successivamente noci sbriciolate e pane grattato;

se stiamo usando l’aglio in spicchi, togliamolo e aggiungiamo il latte;

nel frattempo, mettiamo a bollire la pasta;

non spaventiamoci se il nostro sugo si asciugherà per la presenza sia delle noci che del pangrattato. Per questo ci sarà poi anche l’aggiunta del burro della mantecatura. Ma se ci piace un sugo più morbido, teniamo dell’acqua di bollitura degli spaghetti;

regoliamo di sale e pepe;

uniamo il burro per la cottura finale e l’acqua di bollitura, aggiungendo il prezzemolo e rifinendo con un filo d’olio.

Uno piatto da servire col brunch

Potrebbe essere la ricetta giusta da servire in una cena con amici o in un brunch, assieme alla nostra idea: che meraviglia questo piatto unico perfetto e succulento per un grande brunch con gli amici.

La bellezza delle noci è che chiamano vari tipi di vini: bianchi e rossi di media struttura. Un Pinot bianco o un Trebbiano possono andare bene. Il Prosecco potrebbe rappresentare una scelta audace ma decisamente personale e non priva di successo.

