Come organizzare un “brunch” casalingo domenicale con pochi euro, con un occhio alla linea è un suggerimento utile per i nostri Lettori. Soprattutto adesso che abbiamo ricominciato ad apprezzare la socialità e la convivialità con amici e parenti. Oggi, invece, vedremo che meraviglia questo piatto unico perfetto e succulento per un grande brunch con gli amici. Stavolta chiudiamo gli occhi sulla dieta e non pensiamo alla bilancia. Il giorno successivo indossiamo tuta e scarpe ginniche e prepariamoci allo smaltimento delle calorie.

Partenza col botto con le bruschette vegetariane

È vero che il brunch è un’abitudine tipica che abbiamo importato dai paesi angloamericani, ma dobbiamo pur metterci del nostro. E allora come non deliziare il palato nostro e degli invitati con delle bruschette un po’ particolari. Non quelle semplici con pomodoro e origano, nemmeno quelle con i salumi, ma con l’aggiunta di patate, melanzane e brie. Con la doppia scelta di utilizzare le patate e le melanzane in forma grigliata. Una vera e propria delizia.

Che meraviglia questo piatto unico perfetto e succulento per un grande brunch con gli amici

Un brunch tradizionale non può fare a meno delle brioches salate. Possiamo prepararle noi, oppure acquistarle già pronte al supermercato. In tal senso consigliamo ai nostri Lettori un tipo di pane che assomiglia proprio a una brioche salata: lo scrocchio. Qualcuno lo chiama addirittura pane “sciocco”, nella versione toscana che prevede la mancanza di sale. Altri lo chiamano pane sfogliato, ma nella sua ricetta tradizionale un po’ salata e un po’ dolce, questo panino-brioche croccante sarà una vera e propria delizia. Lo consigliamo farcito caldo con formaggio fuso e affettati.

Non facciamoci mancare le omelette

Che si chiamino frittate oppure omelette, sta di fatto che in un brunch come si deve, non dovrebbero assolutamente mancare. Semplici da fare, queste frittatine molto piacevoli sono anche energetiche e sfiziose. Dato il periodo, le consigliamo con la farcitura di un paté di funghi, prosciutto cotto affumicato di Praga e formaggio filante. Profumo e sapore garantiranno un successo sicuro con i nostri ospiti.

Il tocco finale del brunch

Chiudiamo con una ricetta internazionale che sta appassionando gli amanti del sushi: l’uramaki. Prepararlo non è facile e quindi magari consigliamo di acquistarlo direttamente pronto. Sono dei bocconcini di riso con un ripieno a base di alghe, polpa di granchio, avocado, maionese e semi di sesamo. Dal gusto decisamente particolare, con la presenza nobile del granchio e tutta la salute dell’avocado e dei semi di sesamo.

