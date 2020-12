Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Qualche anno fa, diciamoci la verità, molti di noi inorridivano solo al pensiero degli spaghetti con le polpette. Guardavamo con un po’ di ironia i film di Hollywood in cui i nostri amici Italo americani preparavano queste pentole giganti piene di spaghetti e polpette fumanti. A dirla tutta, la ricetta originale, preparata ancora seguendo i dettami delle nostre nonne, non ha mai perso smalto in molte regioni italiane. A farci rabbrividire, però, era la scelta di mettere il ketchup assieme alla salsa di pomodoro. Sulla scia degli italo americani ecco come preparare dei sontuosi spaghetti con le polpette e deliziare i nostri ospiti.

Gli ingredienti per quattro persone

La differenza tra i nostri spaghetti con le polpette e quelli esteri non sta solo nella qualità del pomodoro, ma anche nel ripieno delle polpette. Nella ricetta dei nostri Esperti, troveremo solo i veri ingredienti tradizionali:

400 grammi di spaghetti;

600 grammi di passata di pomodoro;

1 scalogno;

aglio;

sale;

olio extravergine.

Per le polpette:

100 grammi di salsiccia;

1 uovo;

100 grammi di macinato di maiale;

100 grammi di mortadella;

pepe nero e noce moscata;

40 grammi di mollica di pane vecchio;

40 grammi di parmigiano o padano grattugiati;

prezzemolo;



La preparazione

Sulla scia degli italo americani ecco come preparare dei sontuosi spaghetti con le polpette, seguendo la ricetta:

prepariamo il soffritto con lo scalogno, tagliato fino, l’olio, l’aglio, e, una volta dorati, aggiungiamo la passata, il sale, il pepe e cuociamo col coperchio per una mezz’oretta a fuoco basso;

iniziamo a preparare le polpette, frullando nel mixer la mortadella, la mollica del pane, la salsiccia, preventivamente tagliata e il prezzemolo;

prendiamo una terrina e inseriamo il macinato di maiale e il prodotto del mix con l’aggiunta ancora di prezzemolo e di pepe e noce moscata. Uniamo anche l’uovo e il formaggio grattugiato. Impastiamo a mano fino all’amalgama completa degli ingredienti;

cominciamo a formare le polpettine, di circa 10-12 grammi cadauna e inseriamole col soffritto dello scalogno e della passata;

cuociamo per una mezzoretta a fuoco lento e uniamo agli spaghetti all’interno di una insalatiera di grandi dimensioni.

