Ogni stagione ha i suoi frutti e, tra l’altro, non c’è niente di meglio che consumare prodotti stagionali. Danno il meglio di sé in termini di proprietà nutritive e, cosa non di poco conto, costano molto meno rispetto alle primizie. Siamo ormai in autunno inoltrato ed è tempo di funghi, finocchi, zucche e catalogna. Al banco frutta, troviamo invece uva, fichi, cachi e clementine.

Le castagne sono un grande classico in questo periodo. Sono un frutto che potremmo definire “conviviale”. Le giornate diventano sempre più fredde e fa piacere trascorrere più tempo in casa. Il sabato sera o la domenica pomeriggio, ad esempio, si possono cucinare le caldarroste insieme a tutta la famiglia per poi sgranocchiarle tutti insieme magari guardando un film.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, durante le tipiche passeggiate autunnali, non è raro gustare delle castagne arrostite direttamente da un cartoccio fumante.

Non solo arrosto o bollite, ecco 3 squisite ricette con le castagne davvero semplici ma molto gustose

A casa, di solito, cuciniamo le castagne in maniera abbastanza semplice. Le preparazioni base sono arrosto o al forno, oppure bollite. In realtà, liberando un po’ di fantasia davanti ai fornelli, è possibile preparare originali e gustosi manicaretti come, ad esempio, questo gustosissimo ed appetitoso contorno dai travolgenti ed inebrianti sapori autunnali.

Nelle prossime righe vedremo un altro paio di esempi. Infatti, non solo arrosto o bollite, ecco 3 squisite ricette con le castagne davvero semplici ma molto gustose.

Mini involtini

Ci serviranno delle castagne belle grosse da far lessare in un pentolone pieno di acqua salata. Una volta cotte, sbucciarle cercando di mantenerle integre. Far raffreddare e poi, avvolgere ogni singolo frutto con una strisciolina di speck. Chiudere il boccone infilzandovi uno stuzzicadenti. Rosolare in una padella antiaderente con olio d’oliva fin quando l’affettato non sarà croccante. A piacere, è possibile insaporire l’olio della rosolatura con salvia, alloro o rosmarino. Servire i mini involtini ben caldi come appetizer. Per un aperitivo completo autunnale, potremmo abbinarci dei mini spiedini composti da acini d’uva e cubetti di Grana.

Proseguiamo ora con le nostre ricette a base di castagne suggerendo il condimento per un primo piatto, ma non solo.

Crema salata

Far lessare delle castagne. Una volte cotte, sbucciarle ed eliminare anche la pellicina. Frullare la polpa insieme a un paio di cucchiai di olio d’oliva, due pizzichi di sale e un po’ di acqua di cottura. Per le quantità, si consiglia di “andare a occhio”. Dovremo ottenere una crema piuttosto densa ma non liquida. Questa salsa alle castagne è perfetta per condire pasta e gnocchi, ma anche cannelloni e lasagne autunnali. Calda o fredda, è sensazionale anche su crostini e bruschette.

Purè

Concludiamo quindi con una proposta davvero molto semplice. Prepariamo un classico purè ma, al posto delle patate, utilizziamo le castagne bollite. Per dare un tocco di colore al nostro contorno potremmo unirvi del prezzemolo e/o qualche cubetto di prosciutto cotto (ovviamente vanno bene anche speck, salame, prosciutto crudo…). Infine, per una golosa nota filante, basterà aggiungere alcuni pezzetti di formaggio tipo mozzarella o scamorza.

Approfondimento

Per trasformare delle banali castagne bollite in una gustosissima prelibatezza squisita basta questo ingrediente che quasi tutti abbiamo sempre in casa