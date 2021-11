La cucina riserva sempre tante sorprese. Preparare ottimi piatti per qualcuno è una delle manifestazioni d’affetto più importanti. Se, poi, si tratta di un ottimo dolce, tanto meglio. Chi cerca una ricetta che stupirebbe il palato di chiunque deve assolutamente provare questa delizia.

Perché si prepara velocemente e senza farina quest’eccezionale torta alle mele da addentare in un boccone. Per sostituire la farina basterà utilizzare un ingrediente molto famoso nelle dispense casalinghe. Ecco di cosa si tratta e come procedere.

Una veloce premessa

La farina è uno degli ingredienti base di gran parte delle torte alle mele. Eppure esistono tante possibili rivisitazioni di questo dolce. Alcune non utilizzano la classica farina per dolci. Per esempio, non farina 00 ma un macinato particolare rende quest’incredibile torta alle mele una rara delizia.

Variare gli ingredienti serve, talvolta, anche a ottenere torte con proprietà nutrizionali differenti. Questa sembra una comune torta alle mele, ma ha meno di 80 calorie per fetta e cuoce in soli 15 minuti.

Ma come preparare una torta alle mele senza la classica farina, magari perché questa è terminata o solo per variarne un po’ il gusto?

Ingredienti per preparare questo dolce senza farina

4 mele della varietà preferita;

3 uova medie;

150 grammi di zucchero;

300 grammi di fecola di patate;

100 grammi di burro;

250 millilitri di latte;

cannella q.b.;

una bustina di lievito per dolci.

Sembra incredibile ma si prepara velocemente e senza farina quest’eccezionale torta alle mele da addentare in un boccone

Il procedimento è molto semplice e bisognerà iniziare mescolando in una terrina le uova con zucchero. È consigliabile usare una frusta da cucina e lavorare bene l’impasto. Poi aggiungere anche la fecola di patate, il burro precedentemente tagliato a cubetti, la cannella e il latte.

Questo è il momento di tagliare 2 delle 4 mele a dadini e le altre a fettine sottili. Unire solo i cubetti di mela all’impasto precedentemente preparato, avendo cura di mescolare bene.

Versare il tutto in una tortiera foderata con della carta forno. Poi, coprire l’impasto con le mele tagliate a fettine e infornare a 180 gradi per 40 minuti. Sfornare e gustare la torta solo dopo averla fatta raffreddare.

