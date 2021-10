Ogni stagione ha i suoi prodotti, ed essendo ormai in pieno autunno, è tempo di uva, fichi e cachi.

Per quanto, invece, riguarda gli ortaggi, a farla da padrona sono funghi, zucche e castagne. Prodotti caldi nei colori e dolci nel sapore. Una vera e propria coccola che rinfranca cuore e mente in queste giornate che diventano sempre più fredde e che talvolta sono anche grigie ed uggiose.

Le castagne sono un tipico prodotto stagionale molto versatile. Di certo sono un frutto, ma in genere lo si considera quasi uno snack. Le classiche passeggiate autunnali, magari in un bel parco tappezzato da scricchiolanti foglie gialle, sono spesso accompagnate da un bel cono di caldarroste fumanti da sgranocchiare cammin facendo. In questo periodo, in quasi tutte le località, ci sono baracchini che cuociono e vendono castagne arrostite, e proprio in questi giorni, sono un ‘must’ fuori dai cimiteri.

A casa, in genere cuciniamo le castagne in maniera piuttosto semplice: arrosto, al forno oppure bollite. In realtà, oltre a gustarle in tutta la loro genuina bontà, potremmo utilizzare questi frutti del bosco anche per realizzare sfiziose ricette.

Non solo caldarroste, ecco il gustosissimo ed appetitoso contorno a base di castagne che ci travolgerà con i sapori dell’autunno

Quest’oggi vorremmo proporre la ricetta di un contorno bello sostanzioso e piuttosto saporito. Gli ingredienti che ci servono:

castagne;

pancetta tesa a fette;

formaggio fresco spalmabile;

alloro;

rosmarino;

olio extra vergine di oliva.

Come procedere

Per prima cosa dobbiamo cuocere le castagne. Dopo averle lavate per bene, fare un’incisione sulla parte tonda utilizzando un coltellino ben affilato. Metterle quindi a bollire in un pentolone con abbondante acqua salata e qualche foglia di alloro. Ci vorrà quasi 1 ora.

Una volta cotte, sbucciarle eliminando scorza e pellicina. Fare questa operazione con una certa delicatezza in modo da evitare di romperle.

Nel frattempo, ridurre la pancetta in piccole striscioline.

Far scaldare a fiamma media una padella antiaderente unta con olio, unirvi quindi la pancetta e un paio di rametti di rosmarino.

Rigirare spesso fino ad ottenere una bella croccantezza. A questo punto, unire le castagne lessate e continuare la cottura per 10/15 minuti, rimestando ogni tanto in modo da far amalgamare i sapori.

Spegnere la fiamma e mantecare il tutto con qualche cucchiaiata di formaggio fresco spalmabile. Servire ben caldo e, se necessario, aggiungere un filo di olio a crudo.

Et voilà, non solo caldarroste, ecco il gustosissimo ed appetitoso contorno a base di castagne che ci travolgerà con i sapori dell’autunno.

Visto l’importanza di questo piatto a livello calorico, lo potremmo considerare anche come piatto unico.

Varianti

Come spesso accade in cucina, questa ricetta può essere realizzata così come l’abbiamo spiegata, ma nessuno vieta di apportare alcune modifiche e varianti sulla base dei propri gusti ed eventuali necessità (dieta, allergie, intolleranze o altro).

Per sgrassare un po’ la pietanza, potremmo ad esempio sostituire la pancetta con dello speck o del prosciutto crudo. Sempre per diminuire l’apporto calorico, come formaggio andrebbe benissimo anche della ricotta, magari stemperata con un po’ di acqua di cottura delle castagne per renderla più facile da lavorare.

Per intensificare i sapori, invece, il formaggio spalmabile potrebbe cedere il posto a qualche cubetto di taleggio o di brie da far fondere negli ultimi minuti di cottura.

