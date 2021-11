Sono tanti i fattori che possono portare a un invecchiamento precoce della pelle. Sappiamo bene come fumo ed esposizione solare possano risultare in rughe precoci e più marcate. Ma anche l’inquinamento e la luce blu dei dispositivi hanno effetti negativi sulla cute.

Abbiamo già parlato di come il digital aging sia la “malattia” di questo secolo. Passiamo tanto tempo davanti a TV e schermi e questo porta non solo ad una postura scorretta. Siamo più portati ad adottare espressioni corrucciate che vanno ad accentuare le rughe d’espressione, ma anche la luce blu degli schermi porta ad un colore spento della pelle, quasi grigiastro.

Aiutare a prevenire questi effetti collaterali, come il Tech Neck è possibile adottando una sana alimentazione e mantenere una corretta postura, ma anche utilizzare creme con filtro solare e che riparino il collagene danneggiato. Per questo motivo oltre alle creme idratanti nell’ultimo periodo sono comparsi anche fondotinta protettivi. Questi prodotti di make up che utilizziamo tutti i giorni diventano una barriera fondamentale per proteggere la pelle.

Non solo fondotinta con protezione SPF alta, ma anche con ingredienti definiti “anti pollution”. Prodotti, quindi, che dovrebbero contrastare gli effetti negativi non solo della luce solare ma anche dell’inquinamento. Questi fondotinta contengono ingredienti che creano una sorta di scudo dagli agenti inquinanti presenti nell’aria. Così non solo la nostra pelle sarà splendida e liscia, ma anche protetta dallo smog.

10 anni in meno e pelle non solo splendida ma anche luminosa con questo prodotto imperdibile

Diversi sono i marchi che propongono fondotinta anti pollution da qualche tempo. Alcuni a copertura media che sono quasi una sorta di crema colorata e idratante. Ad esempio “Skin Realist” di Nabla che contiene il Pullulan, un polisaccaride naturale che dovrebbe promuovere la produzione di collagene. Capace anche di creare uno strato protettivo per proteggere la pelle dagli agenti esterni.

Anche BioNike con il “Defence Color High Protection” propone una formula anti luce blu e inquinamento. Il fitocomplesso antipollution contenuto nel prodotto dovrebbe riuscire a contrastare gli effetti dannosi dell’inquinamento.

Anche il famoso Dior “Forever” a lunga tenuta promette una protezione SPF 35 PA+++. Non solo proteggendo la pelle dai raggi solari, ma anche dalla luce blu e dall’inquinamento. Sicuramente più caro degli altri, ma un ottimo prodotto per chi cerca un’alta coprenza.

Insomma, è possibile avere 10 anni in meno e pelle non solo splendida ma anche luminosa con questo prodotto imperdibile. Non solo creme anti età ma anche il fondotinta protettivo può aiutare la pelle a contrastare gli effetti dell’inquinamento.

