Non serve far bollire il cavolfiore per preparare un contorno gustosissimo pronto in 15 minuti grazie a questa ricetta facilissima

Accantonate le festività natalizie ormai da qualche settimana, molte famiglie sono tornate alla frenetica vita quotidiana. Giorni ricchi d’impegni, in cui il tempo sembra non essere mai abbastanza per concludere tutte le faccende prefissate.

In tutto questo trambusto, può capita di dover trascurare qualcosa, come ad esempio la cucina. Spesso, infatti, si è costretti a scegliere pietanze facili e veloci, magari rimandando la preparazione di piatti di lunghi ed elaborati durante il weekend.

La rubrica di cucina targata ProiezionidiBorsa ha sempre seguito le esigenze dei suoi Lettori, proponendo, spesso e volentieri, ricette vincenti ma super veloci.

É il caso del semplicissimo e sfizioso contorno proposto nei giorni scorsi. Una ricetta per cucinare le carote in modo più originale, simpatico e ricco di gusto.

Per far felici grandi e piccini in poche mosse, spendendo anche poco se è possibile, la regola è quella di optare per alimenti di stagione che si prestano a più ricette.

Il cavolfiore, ad esempio, è uno dei prodotti versatili della stagione invernale. Da solo o accompagnato da altri ingredienti, questo gustoso ortaggio è un ottimo alleato in cucina.

Una bontà povera di calorie

Chi ama il cavolfiore sa bene che è questo il periodo in cui sprigiona tutta la sua essenza. Povero di calorie, difatti su 100 grammi ne apporta solo 25, il cavolfiore è anche ricco di sostanze nutritive, come proteine, fibre e vitamine.

Tra le caratteristiche del cavolfiore, oltre al gusto inconfondibile, sicuramente molti si ricordano anche del suo odore sgradevole che emana in cottura.

Come tutti i cavoli, infatti, anche il cavolfiore puzza in fase di cottura e il motivo è molto semplice. Con il calore vengono liberati alcuni composti a base di zolfo che sono presenti all’interno dell’ortaggio.

Dunque, il cattivo odore è del tutto normale, tuttavia possiamo contrastarlo ed evitare che si propaghi per tutta la casa grazie ad alcuni piccoli stratagemmi. Ecco, ad esempio, come eliminare non solo il cattivo odore del cavolfiore ma anche quella dei broccoli in questo modo.

Chi volesse utilizzare il cavolfiore senza perdere tempo a bollirlo in precedenza può provare due ricette meravigliose.

Della prima ne avevamo già parlato qualche giorno fa. Per chi se la fosse persa, ecco la preparazione veloce del cavolfiore in padella.

Questa sera, cucineremo l’ortaggio in modo ancora più gustoso grazie all’aggiunta del pomodoro e senza dover attendere il tempo di lessarlo.

Difatti, non serve far bollire il cavolfiore per preparare un contorno gustosissimo pronto in 15 minuti grazie a questa ricetta facilissima

Stiamo parlando del cavolfiore alla pizzaiola. Una ricetta che si avvela di ingredienti “a crudo” e che cuoceranno in padella. Svelato il piatto, ora non ci resta che stilare la lista dell’occorrente.

Ingredienti

1 cavolfiore di medie dimensioni;

200 grammi di passata di pomodoro;

1 bicchiere di acqua;

2 cucchiai di olive verdi snocciolate;

2 cucchiai di olive nere;

manciata di capperi;

1 pizzico di origano;

olio e sale q.b.

Preparazione

Innanzitutto bisogna pulire il cavolfiore, eliminando se necessario le foglie più esterne. Poi, tagliare le cimette grossolanamente. Lavare e scolare i pezzetti di cavolfiore.

Successivamente, in una padella versare la polpa di pomodoro, con l’aggiunta di un filo d’olio e un pizzico di sale. Mescolare e unire anche le olive, i capperi e l’origano. Cuocere a fiamma bassa. Dopo qualche minuto, unire anche il cavolfiore. Far appassire il cavolfiore e aggiungere l’acqua.

Chiudere con il coperchio e far cuocere per 10 minuti a fuoco medio. A fine cottura, controllare se bisogna o meno “aggiustare” di sale ed infine servire caldo. Dunque, come abbiamo visto non serve far bollire il cavolfiore per preparare un contorno gustosissimo pronto in 15 minuti grazie a questa ricetta facilissima.