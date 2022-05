Conoscere l’arte del riciclo è un’occasione unica per risparmiare. In un mondo dove la spazzatura ci invade, imparare a riutilizzare oggetti e scarti aiuta anche a fare spazio e ordine. La Redazione di ProiezionidiBorsa, per questa ragione, ha creato una rubrica dedicata al fai da te. È sorprendente cosa si possa fare con delle vecchie federe di cuscino o con dei banali vasetti di vetro di legumi o sott’olio.

A proposito di conserve, un altro contenitore utilizzatissimo per il trasporto o la conservazione di alimenti è il barattolo di alluminio. Non solo Coca Cola, tonno, fagioli, ma anche zuppe, birra e addirittura olio. La latta preserva il contenuto dal deperimento e generalmente non ne altera il gusto. Ecco perché la nostra raccolta della differenziata è piena.

Ma non sbarazziamoci di lattine d’alluminio e latte vuote. Ogni giorno possiamo raccogliere le più belle e utilizzarle per creare oggetti utili per la casa e per il giardino. Basta davvero poco per trasformarle in divertenti contenitori o piccoli vasi. Ma le idee non sono finite qui ed eccone alcune molto particolari da realizzare per abbellire i nostri spazi verdi.

I barattoli e le lattine nascono come contenitori, quindi è semplice riutilizzarli non modificandone l’uso. Quello che possiamo fare è personalizzarli, decorarli o dipingerli e sfruttarli in vario modo. Per chi fuma, per esempio, una latta di tonno bassa e larga può diventare un portacenere perfetto. Una volta tolta l’etichetta esterna sarà sufficiente riempire con un dito di sabbia il fondo del contenitore. Per liberarsi del cattivo odore di fumo si può versare qualche goccia di olio essenziale sulla sabbia.

Non sbarazziamoci di lattine d’alluminio e latte dell’olio vuote perché quest’idea di riciclo per abbellire giardini e balconi è sorprendente

Se, invece, amiamo invitare gli amici per l’aperitivo, possiamo creare dei sottobicchieri alternativi. Cercando di fare molta attenzione, ritagliamo il barattolo dell’altezza che più ci piace e rivestiamolo con carta e colla. Successivamente, basterà dipingerlo e farne dei sottobicchieri alternativi per il giardino. Ancora, incollando più barattoli vicini si può creare un portaposate e fioriera centrotavola da picnic. Alternando le posate a mazzi di fiori si creerà una splendida coreografia.

Forando le pareti di alcuni barattoli e inserendo delle piccole candele all’interno si può creare un altro centrotavola speciale. La luce del lumino, filtrando dai fori, darà vita a suggestivi giochi di luce. I nostri invitati ne rimarranno molto colpiti.

