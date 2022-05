Ciò che indossiamo, come ci trucchiamo e il taglio dei nostri capelli sono frutto della nostra scelta. Spesso rispecchiano la nostra personalità, altre volte sono segni della nostra passione per le tendenze più in voga del momento. Le sfilate di moda nelle grandi capitali europee possono essere il punto di riferimento per capire quali colori indossare. Gli stilisti, poi, possono creare abiti e pantaloni in tanti modi diversi, che poi cerchiamo nei negozi facendo shopping. Le scarpe, inoltre, sono molto importanti e molte donne amano comprarne tante ogni anno.

Per questa primavera e anche in estate, tra le varie proposte dei creatori di moda sono ricomparse quelle con il plateau. Sandali o calzature eleganti, con o senza cinturino alla caviglia, e addirittura sneakers si vedono indossati da modelle con una zeppa o appunto plateau. Scarpe a parte, sulle passerelle, nelle riviste e sui social sono comparse 3 tendenze moda donna interessanti.

Qualche ispirazione di tendenza

Ciò che indossano le modelle può ispirarci per il nostro outfit. Si può combinare un elemento di tendenza con qualcosa di classico che ci rappresenti, oppure si può seguire senza deviazioni il must del momento. Tra tutto ciò che sta spopolando per la stagione primavera estate abbiamo:

borse. Ogni donna ama portare con sé borse di qualsiasi tipo e in questo momento ciò che è di moda accontenta un po’ tutti i gusti e le esigenze. Infatti, sono di tendenza borse mini ma anche maxi. Per le mini c’è il ritorno delle mezzelune degli anni ’90, ma anche forme quadrate o rettangolari con paillettes, strass, pietre. Non mancano quelle rivestite con lavori all’uncinetto. Tra le grandi, ci sono quelle di pelle, con frange e anche di paglia, da portare con disinvoltura in città e non solo al mare.

3 tendenze moda donna primavera estate 2022 oltre al ritorno delle scarpe con plateau che stanno spopolando

Scopriamo altre mode del momento:

un accessorio immancabile è la cintura. Quella che sta spopolando è una catenella da portare a più fili oppure solo con uno alla vita. La novità riguarda anche il modo. Non solo sarà sopra vestitini o gonne, ma la cintura gioiello si metterà a contatto della pelle scoperta dai crop top o dal bikini;

con le temperature più alte si sta più tempo all’aperto. Una passeggiata in centro o al mare è preferibile farla indossando degli occhiali da sole. Il must sembrerebbe essere l’oversize, montatura gigante e coprente dai colori più diversi.

Queste e altre proposte degli stilisti potranno ispirarci per cambiare o arricchire il nostro look nei prossimi mesi.

