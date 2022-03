La pizza di scarola è un piatto tipico della tradizione napoletana. Nonostante il nome, più che di una normale pizza farcita in superficie, si tratta di un impasto chiuso con farcitura interna.

In pratica, è una sorta di focaccia ripiena. La farcitura si prepara facendo cuocere la scarola e aggiungendo poi olive, acciughe, uva passa, aglio e pinoli.

Ovviamente, come sempre accade per i piatti della tradizione, ognuno ha la propria variante. In molti, aggiungono ad esempio della salsiccia o dei cubetti di provola per creare un goloso effetto filante. Come si potrà notare, non si tratta di un piatto molto leggero.

Con qualche variazione, possiamo però rielaborare la ricetta originale per farne una un po’ più leggera, meno calorica e più facile da digerire. Anche un grande classico come la carbonara, può infatti essere rivisto in chiave light. Lo stesso vale per i dolci. Questa torta al limone e ricotta è leggerissima. Vediamo quindi come preparare la torta salata di scarole light.

Non salsiccia né provola e olive per questa torta salata con scarola, ideale per una cena leggera da preparare al volo

Oltre che essere molto leggera, la ricetta che stiamo per spiegare è anche molto semplice da realizzare. Anziché l’impasto panificato da far lievitare, utilizzeremo una ben più comoda pasta sfoglia pronta. In alternativa, in base ai gusti, è possibile anche usare la pasta brisè.

A questo punto, mettiamoci all’opera e vediamo cosa ci serve:

1 rotolo di pasta sfoglia o brisè;

1 cespo di scarola grande;

150 g di ricotta;

100 g di prosciutto cotto a cubetti o striscioline sottili;

100 g di formaggio grattugiato (Grana o Parmigiano);

50 g di gherigli di noce tritati grossolanamente;

50 g di pinoli;

1 scalogno;

pangrattato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare per bene la scarola, asciugarla e ridurla a listarelle. Nel frattempo, pulire lo scalogno e affettarlo. Poi, in una padella antiaderente, far scaldare un filo d’olio e farvi rosolare lo scalogno. Una volta dorato, aggiungere la scarola e far cuocere 10/15 minuti circa. Quando l’insalata sarà appassita, spegnere il fuoco ed unire le noci e i pinoli.

Nel frattempo, in una ciotola, lavorare la ricotta con il formaggio grattugiato. In ultimo, aggiungere alla crema di formaggio così ottenuta, l’insalata cotta e il prosciutto a listarelle. Aggiustare di sale e mescolare bene.

A questo punto, stendere su una teglia rivestita di carta forno la sfoglia (o brisè). Poi, fare dei buchi in superficie con la forchetta e spolverare il foglio di pasta con una manciata di pangrattato che assorbirà l’umidità in eccesso.

Versare quindi sulla sfoglia il ripieno di scarola, ricotta, prosciutto, noci e pinoli, e distribuirlo in maniera uniforme sulla superficie. Successivamente, ripiegare i bordi e infornare in forno già caldo a 175° per mezz’ora circa. Infine, servire tiepida o a temperatura ambiente.

E così, non salsiccia né provola e olive per questa portata comunque ricca di gusto e con cui faremo un figurone.

