“Quest’oggi mi preparo una bella carbonara”! Quante volte lo abbiamo detto? Tante davvero, ma non sempre poi lo abbiamo effettivamente fatto. La carbonara è un ricco primo piatto tipico del Lazio e, più specificatamente, di Roma. Sicuramente golosa e godereccia, si tratta però di una pasta piuttosto energetica e ricca di calorie. Preparata con ingredienti della tradizione popolare e dal gusto piuttosto intenso, non è di certo una pasta da portare in tavola tutti i giorni. Abbondando spesso con determinati cibi ricchi di grassi, nel giro di breve tempo vedremmo purtroppo evidenti risultati sul giro vita ben poco piacevoli.

Questo ovviamente non significa dover per forza rinunciare ad un bel piatto di carbonara. Salvo patologie particolari, specifiche indicazioni di dietologi o nutrizionisti o allergie varie, nell’ambito di una alimentazione varia ed equilibrata, ogni tanto tutti possiamo concederci uno sgarro e un peccato di gola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ma non solo, possiamo anche trovare qualche strategico escamotage per tagliare le calorie e rendere un piatto più leggero. A tutti è noto il fatto che in cucina possiamo liberare creatività e fantasia. Di una stessa ricetta possiamo, infatti, realizzare numerose varianti in base ai gusti personali, a esigenze dietetiche ed alimentari, e qualche volta anche in base a quel che è avanzato in frigorifero.

Perché, allora, non provare a realizzare una carbonara più magra e con meno calorie? Mettiamoci all’opera e vediamo subito come fare.

Una bomba di gusto e proteine questa squisita carbonara light senza pancetta che ricorda i profumi della montagna

Ingredienti (dosi per 4 persone)

320 grammi di pasta (spaghetti o rigatoni sono i formati da privilegiare, ma è possibile utilizzare il tipo di pasta che si preferisce);

80 grammi di bresaola;

albume di 4 uova;

20 grammi di Grana Padano o Parmigiano Reggiano;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Mettere a cuocere la pasta in una pentola di acqua bollente salata; nel frattempo, far soffriggere in una padella antiaderente unta di olio la bresaola tagliata a listarelle; in una ciotola a parte, sbattere gli albumi con un pizzico di sale e pepe; scolare la pasta al dente e versarla nella padella con la bresaola croccante; far saltare per 20 secondi circa e poi spegnere la fiamma; aggiungere quindi gli albumi sbattuti ed un poco di acqua di cottura; mantecare per 30 secondi al massimo ed unirvi il formaggio grattugiato; far saltare ancora qualche secondo e servire subito la pasta bella calda.

Com’è ben facile intuire, non si tratta di certo della ricetta originale, ma è una bomba di gusto e proteine questa squisita carbonara light senza pancetta che ricorda i profumi della montagna.

La presenza di alimenti altamente proteici, tra i prediletti dagli sportivi, rende questa versione di carbonara un ottimo piatto unico particolarmente adatto anche per chi fa sport e va in palestra, soprattutto se ha come obiettivo quello di sviluppare massa muscolare.

Per una ricetta ancora più “fitness” consigliamo di utilizzare la pasta integrale.

Approfondimento

Per una pasta e fagioli cremosa e vellutata è questo il segreto che tramandano le nonne napoletane