Non ricotta e spinaci, ma quest’economico ortaggio di stagione per preparare una veloce torta salata senza uova per una cena deliziosa

Dopo una lunga giornata piena di impegni e stress non abbiamo molta voglia di metterci ai fornelli. Tuttavia, cucinare qualcosa di buono per noi e per la nostra famiglia è d’obbligo, pertanto guardiamo nel nostro frigorifero in cerca di ispirazione. Se abbiamo a disposizione una pasta sfoglia oppure una pasta brisée, il gioco è fatto. Con essa possiamo realizzare golose sfogliatine, ma anche antipasti spettacolari con estrema semplicità. Questo fantastico prodotto ci permette di preparare pietanze ricche di gusto, come le torte salate, velocemente e con pochi ingredienti.

Uno dei principali vantaggi della torta salata è che possiamo farcirla come preferiamo, magari servendoci di ingredienti che abbiamo fretta di consumare. Perfetta per una ricetta svuota frigo, oggi vogliamo proporre una versione incredibilmente sfiziosa e gustosa che siamo certi lascerà tutti a bocca aperta. Per realizzarla, utilizzeremo un ingrediente di stagione molto apprezzato ed utilizzato nei risotti, ma anche per farcire lasagne e preparare contorni.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

250 g di scamorza affumicata;

1 cespo di radicchio rosso;

150 g di speck;

25 g di noci;

1 cipolla;

25 ml di olio EVO;

sale q.b.

Togliamo dal frigorifero la pasta sfoglia ed occupiamoci della cipolla. Tritiamola finemente e trasferiamola in padella con dell’olio. Laviamo per bene il radicchio, tagliamolo a metà e riduciamolo a listarelle. Facciamo dorare la cipolla per un paio di minuti ed aggiungiamo il radicchio. Lasciamolo cuocere a fuoco lento per un paio di minuti. Nel frattempo, tagliamo la scamorza affumicata a cubetti, lo speck a listarelle ed uniamo entrambi al radicchio in padella. Lasciamo insaporire gli ingredienti per un minuto e spegniamo la fiamma. Tritiamo le noci in maniera grossolana ed uniamole al composto.

Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e adagiamo il rotolo di sfoglia su uno stampo da crostata. Dopo aver fatto aderire per bene la sfoglia allo stampo, versiamo al suo interno la farcitura. Distribuiamola in modo uniforme sulla superficie e ripieghiamo i bordi su loro stessi. Inforniamo la torta salata e lasciamola cuocere in forno per circa 20 minuti. Quando la sfoglia risulterà ben dorata, spegniamo il forno. Serviamola dopo averla lasciata intiepidire per qualche minuto.

Consigli

Non ricotta e spinaci, ma quest’economico ortaggio renderà la torta salata un vero piacere per il palato. In media, un chilo di radicchio costa intorno ai 3 euro. Un cespo pesa meno di un chilogrammo, pertanto con pochi euro potremo cucinare un piatto davvero spettacolare. Gli ingredienti che utilizziamo per la preparazione sono così ricchi e gustosi che possiamo realizzare questa torta salata senza usare le uova. Con il radicchio possiamo cucinare moltissimi piatti saporiti, a partire da primi piatti da sogno fino ad arrivare a contorni salutari e leggeri. Lasciamo spazio alla fantasia e personalizziamo questa ricetta con gli ingredienti che amiamo di più. Ad esempio, se vogliamo un sapore più delicato, utilizziamo la provola dolce anziché la scamorza affumicata.

