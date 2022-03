Torna a tenere banco la situazione in Ucraina e i listini girano in negativo dopo molti giorni al rialzo. Cosa attendere da ora in poi? I mercati stanno per tornare al ribasso oppure da domani si riparte al rialzo?

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:01 della giornata di contrattazione del 23 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.247

Eurostoxx Future

3.770

Ftse Mib Future

23.620

S&P 500 Index

4.471,46.

Settimana decisiva per capire se il frattale annuale sarà soggetto o meno ad automodifica

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 18 marzo.



Dopo il recente rimbalzo dai minimi del 7/9 marzo, la settimana in corso è di verifica, per capire se il minimo annuale potrebbe essere stato segnato.

Le previsioni per la settimana

Minimo nella giornata di lunedì e il massimo dovrebbe formarsi venerdì. Il ritracciamento odierno come da attese dovrebbe durare al massimo fino alle prime ore di contrattazione di domani per poi lasciare spazio a nuovi rialzi.

Quali potrebbero essere le aree di minimo e massimo per la settimana?

Dax Future

14.076/14.345

15.064/15.314

Eurostoxx Future

3.700/3.785

4.001/4.078

Ftse Mib Future

23.200/23.555

24.700/25.100

S&P 500 Index

4.298/4.367

4.546/4.608

I mercati stanno per tornare al ribasso oppure da domani si riparte al rialzo? La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.928. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.655. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.245. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.335. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.163.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Quale movimento attendere per giovedì?

Inizio in rosso e fase laterale per le prime ore di contrattazione, per assistere poi a un rialzo fino alla chiusura della giornata.

Approfondimento

