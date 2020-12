Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La torta salata è una pietanza che viene presentata sotto forma di torta, ma il suo contenuto è salato. La base di preparazione è la pasta sfoglia. In alternativa, si può sostituire con la pasta brisée che differisce dalla prima in quanto risulta più compatta e meno friabile. Può essere servita come antipasto o come secondo. Oggi proponiamo un secondo piatto invitante e squisito da realizzare con pochi ingredienti: la torta salata ai carciofi e salsiccia.

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia;

500 gr. di carciofi;

200 gr. di pasta di salsiccia (o salsiccia intera);

50 gr. di provola affumicata;

1 porro;

olio evo;

sale;

pepe.

Preparazione della torta salata ai carciofi e salsiccia

Scaldare il forno a 180 gradi ventilato. Pulite i carciofi rimuovendo le punte dure e le foglie esterne. Tagliare il gambo ed eliminare le ultime due dita in lunghezza. Quel che resta del gambo pelarlo con un pela patate e tagliarlo a tocchetti. Una volta puliti, lasciateli a mollo in acqua e limone per 5 minuti per far sì che non diventino neri. A questo punto, prendere una padella e mettere un po’ d’olio. Farlo scaldare, nel mentre pulire il porro e farlo soffriggere un paio di minuti. Scolare e strizzare i carciofi prima di aggiungerli ai porri e farli rosolare mescolando all’occorrenza. Nel frattempo, aggiungere la pasta di salsiccia (se usate la salsiccia intera, toglierle la pelle e sbriciolarla) e aggiungere sale e pepe. Far cuocere 5 minuti e spegnere i fornelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Aprire la pasta sfoglia e stenderla su una teglia scanalata. Tagliare a cubetti la provola affumicata. Con l’aiuto di una schiumarola, prendere il composto di carciofi, porri e salsiccia e riporlo sulla sfoglia (per non far gocciolare nello stampo l’olio in eccesso). Cospargere la provola affumicata sul ripieno della torta salata, chiudere i bordi della sfoglia ed infornare per 20-25 minuti. Controllare la cottura e sfornare. Servirla dopo averla lasciata raffreddare per 5 minuti. Ecco un secondo piatto invitante e squisito da realizzare con pochi ingredienti per una cena in famiglia o con gli amici.

Approfondimento

La ricetta perfetta per il Natale, il tortino provola e melanzane