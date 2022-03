Il tiramisù va bene come dessert della domenica, ma non lo si può certo mangiare a colazione tutte le mattine. Eppure, sarebbe così bello iniziare la giornata con un dolce al gusto di caffè!

Esiste però un’alternativa che non solo è cremosissima e più rapida, ma addirittura aiuta a fare il pieno di nutrienti davvero importanti. Ecco la ricetta che i golosi devono assolutamente provare a colazione.

Un’ottima idea per salvare il caffè avanzato

Se a fine giornata avanza una tazzina di caffè, è un vero peccato buttarla via. Esiste infatti più di un trucchetto geniale per conservare il caffè e gustarlo nei giorni successivi. In particolare, gli amanti dei dolci possono sfruttare il caffè avanzato come ingrediente di una colazione che si prepara in 5 minuti la sera prima. Il bello di questa ricetta è che, pur essendo dolce e golosa, è comunque benefica per l’organismo. Insomma, macché solito tiramisù, questo cremoso dolce contiene ben due ingredienti salutari.

Il primo è il caffè, una bevanda spesso demonizzata ma che in realtà potrebbe avere effetti positivi e inaspettati. Il secondo ingrediente sono i semi di chia: ma perché fanno bene?

Come spiegano gli esperti, i semi di chia contengono omega 3 e omega 6 in proporzioni perfette per la salute dell’organismo. Sono dunque un’ottima soluzione per fare il pieno di acidi grassi. Inoltre, i semi di chia sono ricchi di fibre e di sostanze dalle proprietà antiossidanti (acido ferulico, quercetina e acido caffeico). Scopriamo dunque come utilizzarli per preparare la colazione.

Macché solito tiramisù, questo cremoso dolce al caffè ricchissimo di antiossidanti e omega 3 si prepara in 5 minuti

La ricetta da provare è il budino al caffè con semi di chia. Questo dolce al cucchiaio va preparato la sera prima: infatti la consistenza cremosa deriva dall’azione dei semi di chia, che assorbono i liquidi e creano una sorta di addensante naturale. Ma perché questa magia si compia serve una notte di riposo in frigorifero. Ecco la ricetta.

Ingredienti:

120 ml di caffè (freddo o a temperatura ambiente);

2 cucchiai di semi di chia;

mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia;

yogurt greco a piacere per chi vuole una colazione più abbondante;

mezzo cucchiaino di miele a piacere per dolcificare.

Procedimento:

in una ciotolina o barattolo di vetro mescolare bene il caffè, i semini e l’estratto di vaniglia; se si vuole dolcificare il budino aggiungere il miele; mettere il tutto in frigorifero e lasciar riposare per una notte; al mattino si può gustare la crema al caffè così com’è o versarla su una porzione di yogurt greco.

Il procedimento è davvero rapido e semplicissimo. Chi vuole una colazione ancora più ricca e gustosa può guarnire il budino con banane e noci tritate grossolanamente.

