La scelta di un amico a 4 zampe non è affatto facile, perché bisogna tenere presente tanti aspetti. Infatti, oltre a considerare quale cane visivamente ci susciti sentimenti ed emozioni, dobbiamo considerare anche altre circostanze. Tra queste, dove e con chi dovrà vivere, così da trovare una razza di cane che si adatti perfettamente a ciò che cerchiamo.

Ad esempio, in presenza di bambini e anziani, è perfetto un cane che assomiglia al Carlino. Spesso a crearci dubbi circa il cane ideale è il fatto di volere un amico che possa coabitare con noi in casa senza aggravarci le pulizie. Infatti, raccogliere i peli è un’operazione spesso alquanto impegnativa, così come liberarsi di un forte odore canino che staziona nelle nostre stanze. Qualora volessimo che la nostra adozione non incida particolarmente sulle faccende domestiche, dovremmo conoscere questa razza che non puzza e non perde pelo in casa.

Un cane simile a una statua

Il mondo canino è più variegato di quanto possiamo pensare. Alcuni cani sono noti e diffusi, altri invece sono più rari nonché poco conosciuti. Sicuramente sono in pochi a sapere dell’esistenza della razza che stiamo per andare a vedere. Si tratta di un cane dall’aspetto fiero e statuario. Il suo corpo è slanciato ma muscoloso, nonché dotato di un lungo collo. Al di sopra di questo si erge la testa con le orecchie alzate simili a quelle di un pipistrello, che ne aumentano la regalità.

Questa è la descrizione del cane nudo messicano o Xoloitzcuintle, una razza antichissima. La caratteristica principale però è la totale assenza di pelo, il che lo rende un amico davvero pulitissimo in casa. Solitamente la sua pelle va dal nero a diverse tonalità di grigio e marrone, talvolta anche maculata. Naturalmente richiederà cure specifiche e attenzione alle temperature.

Non puzza e non perde pelo in casa questo cane intelligente dall’aspetto insolito e nobile che può essere di taglia media o piccola

Lo Xoloitzcuintle è un cane sveglio e dotato di una spiccata intelligenza e furbizia. Ha un temperamento calmo, ma allo stesso tempo potrebbe rivelarsi testardo. Si rivela un compagno molto attaccato al proprio padrone nonché leale, tanto è vero che è anche un buon cane da guardia. Ama giocare e fare movimento.

Le taglie di questa razza sono variabili. Infatti, accanto a quella standard di 60 cm, esiste anche quella media e piccola. Una caratteristica importante nell’ottica di valutare lo spazio che abbiamo a disposizione.

Lo Xoloitzcuintle è un cane ai più ignoto e dunque perfetto per chi voglia un cane davvero particolare. Alcuni forse potrebbero conoscerlo senza saperlo. Infatti, potrebbero averlo visto nel film d’animazione Disney Coco. Il cane del protagonista, Dante, è proprio un cane nudo messicano.

