Come coltivare questa pianta perenne resistente al freddo e al caldo dai fiori coloratissimi per abbellire balconi e terrazze

Per rendere più colorati ed accoglienti i nostri spazi esterni possiamo scegliere tra tanti tipi di piante. Balconi o terrazze li adorniamo di solito con vasi di terracotta o cachepot di vario tipo. Avendo un giardino, possiamo arredarlo con tavoli, sedie e dondoli, arricchendolo con siepi e rampicanti. Molte specie provenienti da altre parti del Mondo hanno pian piano conquistato i gusti di chi ama dedicarsi al giardinaggio. Si sono adattate bene nel nostro continente pur essendo originarie magari del Sud America o dell’Asia. Ci sono specie però che preferiscono un clima temperato, altre si coltivano bene in pieno sole e alcune all’ombra. Sarà nostra cura chiedere informazioni al momento dell’acquisto in modo da farle durare il più a lungo possibile.

Un bell’arbusto perenne

Tra le piante da fiore che non hanno bisogno di particolari attenzioni ci sono le piante dette perenni. Ci sono specie che possono crescere e resistere bene da Nord a Sud con diversi tipi di temperature. La loro capacità di affrontare il freddo invernale, ma anche il caldo estivo, non vieta di prendercene cura nel modo migliore. Bastano poche accortezze, ad esempio, per coltivare la Spiraea japonica. Questa pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae ha origini orientali e sembra sia comparsa in Europa nel XIX secolo.

Si presenta come un arbusto fitto e foglie lanceolate e con bordi che presentano dei dentelli. Il colore passa dal verde chiaro a quello scuro estivo fino a un colore rosso arancio in autunno. Per quanto riguarda i fiori, sono piccoli e raggruppati. Il loro colore può essere bianco o rosato. La spirea del Giappone ha una fioritura primaverile. Di questa bella pianta esistono molte varietà, tra cui:

la firelight, che sfoggia in primavera foglie color bronzo, verdi in estate e poi in autunno color porpora;

la golden princess, con foglie che virano al giallo e che fiorisce verso giugno;

la double play big bang, dal fogliame che passa dal giallo oro al rosso aranciato.

Come coltivare questa pianta perenne resistente al freddo e al caldo dai fiori coloratissimi per abbellire balconi e terrazze

La spirea può essere coltivata in piena terra in giardino, magari vicino ad altre piante perenni. Viene spesso usata anche in aiuole. Per quanto riguarda la coltivazione in vaso, ogni pianta avrebbe bisogno di un ampio vaso, ogni pianta ne avrebbe bisogno di uno ampio sui 40 o 50 cm di diametro. Il terreno dev’essere fertile e drenante e dev’essere mantenuto umido, soprattutto d’estate.

Per quanto riguarda l’esposizione, la spirea cresce bene in zone soleggiate ma va bene una mezz’ombra. Per quanto riguarda la potatura, sarebbe preferibile effettuarla alla fine dell’estate. Il rinvaso, invece, andrebbe fatto ogni anno. Anche se la spirea è una pianta abbastanza resistente, meglio ogni tanto controllarla per vedere se ci sono parassiti o funghi. In tal caso, usare i prodotti antiparassitari adatti ed evitare i ristagni d’acqua, annaffiando solo al bisogno e svuotando sempre il sottovaso.

Abbiamo visto, quindi, come coltivare questa pianta perenne per rendere i nostri balconi più belli comporti poca fatica.

