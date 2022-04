Sono tante le persone che decidono di adottare un cane. Il che non sorprende, dato che è il migliore amico dell’uomo probabilmente dall’alba dei tempi. Il cane in effetti è un concentrato di gioia e travolge con la sua presenza benefica l’ambiente in cui vive e coloro che vi stanno intorno.

A seconda di esigenze e preferenze, ci si rivolgerà verso un cane piuttosto che un altro. Se ad esempio amiamo l’attività all’aria aperta e siamo dinamici, un cane energico e vivace farà al caso nostro. Diverso il caso di chi cerca un cane da appartamento, magari come compagno di persone anziane e bambini.

Parentele canine

Far vivere un cane con i bambini è una scelta che permette loro di imparare il rispetto per gli animali. Inoltre, fornisce loro tante esperienze positive. Non meno benefica la sua compagnia per le persone anziane ormai in pensione e che trascorrono molto tempo in casa.

Naturalmente nel momento in cui dovrà vivere dentro, sarà bene puntare verso razze di piccola taglia. Un esempio è un cane dolcissimo e pulitissimo. O, ancora, potremmo prenderne in considerazione un altro poco noto ma che ricorda una razza molto famosa. Infatti, assomiglia al Carlino questo piccolo cane da appartamento che andremo a vedere. Si tratta del Piccolo Brabantino, imparentato con il Griffone belga e quello di Bruxelles.

A differenza di questi, ha però il pelo raso. Una caratteristica che deriva dal fatto che tra i suoi parenti si annoverino anche il Cavalier King e il Carlino. Il legame con quest’ultimo è evidente osservando la forma del muso e i grandi occhioni che risultano pressoché uguali. Il suo pelo solitamente è rossiccio o nero, sul quale spicca il suo musetto schiacciato, spesso scuro.

Assomiglia al Carlino questo piccolo cane da appartamento che è un compagno affettuoso per bambini e anziani

Il Piccolo Brabantino ha un’altezza massima di 20 cm e ha un corpo piuttosto massiccio e una testa alquanto arrotondata. È un cane che si lega in modo stretto al padrone e che vuole continue attenzioni. Oltre a essere affettuoso è anche molto giocoso, sebbene non risulti un cane particolarmente dinamico. Insomma, il tipico cane da compagnia da tenere con sé in casa.

Può essere però abbastanza testardo, per questo sarà fondamentale dedicare tempo alla sua educazione, facilitata dalla sua spiccata intelligenza. In linea generale ha un temperamento equilibrato che non crea particolari problemi nelle interazioni, neanche con i bambini. Ovviamente, sarà bene comunque sorvegliarli ed insegnare loro il giusto modo di approcciarsi al cane.

Oltre che col padrone e la famiglia, risulta socievole e tranquillo anche verso gli estranei. Vi è da dire poi che, nonostante la sua piccola mole, ha una profonda inclinazione protettiva che lo porta a esporsi per i propri cari. In lui quindi potremmo trovare un compagno davvero leale e che ci conquisterà totalmente. Anche perché sarà impossibile resistere ai suoi grandi occhioni estremamente espressivi.

