Ricco di vitamine, proteine e sali minerali, lo yogurt è certamente uno degli alimenti preferiti degli italiani da consumare a colazione. E in particolare, è lo yogurt greco a farla da padrone in buona parte delle nostre cucine. Un alimento antichissimo, saziante e ricco, lo yogurt greco è uno degli ingredienti più versatili in assoluto. Può infatti essere consumato così com’è, ma anche diventare ingrediente di infiniti piatti, sia freddi che caldi.

Chi ama consumarlo a colazione, però, sa che lo yogurt greco deve essere accompagnato da altri ingredienti, se vogliamo renderlo più gustoso. Ma quali sono le combinazioni ideali? Vediamone alcune.

Miele, fichi e noci per fare colazione come gli antichi greci

La più tradizionale delle ricette prevede di impreziosire il nostro yogurt greco con una generosa dose di miele, qualche fico (meglio se fresco) e una spolverata di noci triturate. Una ricetta che potrebbe pervenire direttamente dall’antica Grecia, dove questi erano tra gli ingredienti più amati e consumati dal popolo. Per uno yogurt ancora più nutriente, aggiungiamo mandorle e datteri freschi. Se invece siamo alla ricerca di una interpretazione più moderna, non mancano le scelte salutari.

Aggiungiamo questi semplici ingredienti allo yogurt greco per moltiplicarne il sapore e trasformarlo in una colazione sana, buonissima e saziante

Per una colazione completa e salutare, dovremmo aggiungere allo yogurt prima di tutto della frutta. A questo scopo si prestano benissimo fragole e mele, ma anche frutti di bosco. In particolare, i frutti di bosco congelati, che altrimenti non sapremo come utilizzare, sono perfetti da aggiungere allo yogurt greco. Altri ingredienti fondamentali sono noci e semi. Aggiungiamo quindi una generosa spolverata di noci, noccioline, semi di girasole, semi di papavero o qualunque altro seme ci piaccia. Per fare più in fretta, possiamo anche utilizzare del muesli già pronto, quello che di solito immergiamo nel latte. Ma lo yogurt greco può anche essere combinato a ingredienti più esotici.

Mango, banana e noci di macadamia per un’interpretazione esotica

Aggiungiamo questi semplici ingredienti allo yogurt greco per trasformarlo in una fusion tra il tradizionale e l’esotico: fettine di banana, mango, papaya, dragonfruit, frutto della passione o qualsiasi altro frutto esotico ci aiuteranno a comporre una colazione ancora più fresca. Per un mix altamente proteico, sì alle noci di macadamia e agli anacardi.

Un ingrediente che molti aggiungono allo yogurt, ma che in realtà non dà il meglio di sé, sono le chips di cioccolato. Il contrasto con lo yogurt freddo rende il cioccolato più friabile. Se vogliamo aggiungere un ingrediente a base di cacao, meglio scegliere la cioccolata spalmabile.

