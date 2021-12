Il Natale si avvicina e bisogna iniziare a pensare a come abbigliarsi per l’occasione. Non c’è modo migliore di accogliere amici e parenti che con un look ad effetto che rispecchia la moda attuale.

Le nuove tendenze ci lasciano spesso senza parole per le novità mai banali che apportano. Per esempio, chi desidera capelli lucidissimi e splendenti non potrà fare a meno di queste tinte chic e originali. Ma anche i nostri vestiti devono essere a tema feste e della tonalità adatta per l’occasione.

Tutti sappiamo che tra i tipici colori del Natale ci sono rosso, verde, oro e bianco. Ma quest’anno tutto sembra cambiare, perché il look migliore non potrà esistere senza un colore alternativo di sicuro successo. Vediamo di quale si tratta.

Le tonalità che spiccheranno durante le feste

Per alcuni potrebbe essere un particolare, per altri è un aspetto che conta. In ogni caso, vestire il colore adatto per l’occasione ci dà una spinta non indifferente in termini di look.

D’altronde, lo avevamo visto già di recente con lo smalto. Infatti, non rosso o verde ma questo colore spopolerà in vista delle feste per unghie da urlo.

Invece, se vogliamo essere alla moda per tutto l’inverno, non possiamo rinunciare a vestiti e accessori di questo colore sorprendente. Occhio, però, alla tonalità che renderà i nostri capi davvero unici questo Natale.

Non oro e rosso ma sarà questo il colore sfavillante e alla moda per sfoggiare un look prezioso a Natale

Che lo conosciamo o meno, poco importa. Presto tutti quanti ameremo alla follia il Mykonos blue. Dunque, non oro e rosso ma sarà questo il colore sfavillante e alla moda per sfoggiare un look prezioso a Natale.

È una proposta differente dai classici colori ormai sperimentati fino alla nausea, che ci colpirà letteralmente. Si tratta di una colorazione vivace e accesa che darà quel tocco di energia che mancava nel nostro guardaroba. Il tutto si tradurrà in un effetto più lucido e luminoso dei nostri abiti.

Il Mykonos blue si abbina alla perfezione a un elegantissimo abito in velluto. Per donare ancora più eleganza al nostro look, possiamo abbinare splendidi gioielli dorati o spettacolari cascate di diamanti. Saremo subito al centro di ogni attenzione.

Non mancano comunque le alternative

Oltre al Mykonos Blue vi sono altre tinte incredibili che ci risalteranno al meglio a Natale. Parliamo del rosso fuoco “fire whirl”, del verde “folletto” o dell’intramontabile beige. Non avremo che l’imbarazzo della scelta per arricchire e rendere davvero speciale il nostro look natalizio.