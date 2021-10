La moda è inarrestabile e si rinnova puntualmente, conquistandoci con le sue sciccherie. La fine del 2021 vede sfoggiare per le strade non solo accessori e capi nuovi.

Alcuni modelli che tanto avevano stupito gli anni prima si ritrovano al centro della scena. Proprio questa gonna fascinosissima è un grande classico che torna di moda difficile da non notare.

Ma non sono solo gli abiti in sé, per quanto siano chic, a dettare le regole della moda autunno inverno. Un buon capo d’abbigliamento o un accessorio trendy non sono nulla se non li si risalta con una colorazione efficace.

La borsa arancione è il desiderio di tutte per questa stagione, ma questa non è l’unica tonalità sulla quale investire. C’è un altro colore che entra di diritto nella lista dei desideri delle appassionate di moda.

Si discosta dalle solite tonalità grigie e monotone ed è in grado di rinnovare anche il look più banale. Scopriamo di quale si tratta e come risalterà al meglio la nostra figura.

Stop alla monotonia

La stagione fredda rimanda fin troppe volte a tonalità cromatiche come grigio e nero. Vestendoci allo stesso modo non faremo altro che incupire il nostro look e renderlo monotono.

Per questo l’idea migliore è quella di cambiare totalmente il nostro abbigliamento e vivacizzarlo con nuove sfumature. Per vestiti e accessori sfarzosi è solo 1 il colore di moda questo inverno che rende giovani.

Si tratta dell’azzurro. Se lo scetticismo ci pervade, dimostreremo immediatamente perché può diventare la scelta più azzeccata per il nostro outfit.

L’azzurro è il colore che aveva già conquistato le strade della Fashion week e non intende mollare la presa. Al contrario, vuole riproporsi con insistenza per tutto l’inverno e avrebbe già acquisito parecchi consensi.

Lo possiamo indossare con i capi che più ci piacciono e non sfigureremo mai. Immaginiamolo su uno splendido abito di maglia corto impreziosito da una lunga gonna della stessa tonalità. Il tutto completato da un elegante paio di stivali neri sotto le ginocchia.

Per tenerci al riparo dalle gelate invernali, niente di meglio di un caldo maglione azzurro a collo alto. Abbiniamolo a un vivace paio di pantaloni giallo chiaro e una borsetta cioccolato. Cattureremo ogni sguardo.

Se vogliamo mettere il punto esclamativo sul nostro look, consigliamo una graziosa micro bag o un paio di stivali a effetto. Chi non teme il freddo ai piedi può virare verso un elegantissimo paio di décolleté a punta. Il tutto rigorosamente azzurro.