Il look che diamo ai capelli esprime la nostra personalità. L’acconciatura giusta può rendere la nostra chioma davvero attraente e diventare la cornice perfetta per il viso.

Perciò, non perdiamo tempo e diamo volume ai capelli con questi tagli alla moda che stanno spopolando dal parrucchiere. Anche il taglio migliore, però, può essere impreziosito scegliendo la giusta tinta per la nostra chioma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Al giorno d’oggi sempre più persone scelgono di tingersi i capelli. Il colore ideale è quello che ringiovanisce e ci fa apparire sempre stupende e alla moda. In questo periodo le nuove tendenze si discostano dalle banali tinte bionde o castane.

La moda detta nuove tonalità originali, in grado di far splendere di luce propria anche la chioma più opaca. Vediamo allora quali sono le colorazioni ideali per impreziosire i capelli di ogni colore e lunghezza. Non la solita tinta noiosa ma questi 4 colori chic renderanno i capelli spenti lucidissimi e splendenti.

Il glossy midnight riaccenderà le chiome più scure

Se troviamo che i nostri capelli neri o castano scuro siano un po’ opachi, vedremo nel glossy midnight la soluzione perfetta per ravvivarli.

Questa tinta è richiestissima e si sta imponendo tra gli specialisti del settore. Si caratterizza per un effetto “glossato” (brillante), che dona lucentezza e intensità alla chioma. Da provare assolutamente.

Il bronde ritorna in grande stile

Forse è un ritorno o forse non se ne è mai andato realmente. Il fatto è che il “bronde” rimane il must per chi vuole farsi bionda ma non troppo. È una tinta che darà estrema naturalezza ai nostri capelli.

Ottima per dare luminosità anche alle castane, perché arricchisce la chioma di sfumature dorate e color cenere, coprendo alla perfezione i primi capelli bianchi.

Il biondo che spopola ricorda la neve

Non c’è nulla di meglio del biondo “ghiaccio” per restare in tema con l’inverno che si avvicina. Questa tonalità di colore è talmente chiara da avvicinarsi al bianco puro.

Si farà apprezzare al meglio se abbinata a sfumature più scure o se alzata di un tono in direzione delle punte.

Non la solita tinta noiosa ma questi 4 colori chic renderanno i capelli spenti lucidissimi e splendenti

L’abbiamo tenuta per ultima, non per darle meno importanza ma perché è il vero pezzo forte della casa. Questa tinta non riguarda miscele o combinazioni varie di colore, ma una tonalità ben precisa. Parliamo del viola.

Chi lo avrebbe detto che questo colore potesse andare così di moda? Eppure, il viola sembra proprio essere una delle nuove tendenze in fatto di capelli colorati.

Ci riferiamo al colore in ogni sua sfumatura, che trasformerà i capelli in un vero e proprio accessorio di bellezza. Proviamolo sia nei toni più freddi che in quelli caldi tendenti al magenta.