Ridurre gli sprechi in cucina è diventato oggi un vero e proprio imperativo etico e morale. Ed è una pratica che fa bene sia all’ambiente che al nostro prezioso portafoglio. Ma c’è anche un altro motivo che ci dovrebbe spingere a riciclare i cibi avanzati. Ovvero la possibilità di dar loro un gusto nuovo e di trasformarli in piatti decisamente sfiziosi. Oggi vedremo proprio come riutilizzare uno degli scarti tipici di questo periodo: la polpa di agrumi come arance, clementine e mandarini. E smetteremo di buttare scarti di succhi e centrifughe dopo aver scoperto che possiamo trasformarli nella colazione più buona dell’anno. Ci serviranno pochissimi ingredienti e poco più di mezz’ora di tempo. Il risultato è assicurato e farà felice tutta la famiglia.

Smetteremo di buttare scarti di succhi e centrifughe dopo aver scoperto che possiamo trasformarli nella colazione più buona dell'anno

La torta all’arancia è uno dei veri must del periodo. Qualche giorno fa abbiamo scoperto come crearne una versione profumatissima e senza burro e latte. Oggi ci concentreremo ancora sugli agrumi e vedremo come preparare un dolce a base di polpa avanzata da succhi e centrifughe.

Per la nostra torta agli agrumi ci serviranno:

3 etti di farina 00;

2 etti di scarti di polpa di agrumi (vanno bene sia arance che mandarini o clementine);

130 grammi di zucchero di canna;

120 ml di olio di semi di zucca;

1 bustina di lievito per dolci;

3 uova.

Come preparare la torta agli agrumi

Partiamo dalle uova. Prendiamo un contenitore abbastanza capiente e montiamole con lo zucchero di canna fino a ottenere un composto spumoso e privo di grumi.

È il momento di aggiungere la polpa di agrumi. Mischiamola con le uova e incorporiamo anche l’olio di semi di zucca. L’interno della nostra morbidissima torta è pronto. Adesso non ci resta che setacciare lievito e farina, e unirli al resto dell’impasto.

Siamo pronti per il forno. Prendiamo una teglia rotonda da dolci e foderiamo la base con della carta forno. Versiamo l’impasto della torta nella teglia e modelliamolo con una spatola.

Accendiamo il forno a 180 gradi ventilato e mettiamo dentro la torta. In 20 minuti dovrebbe raggiungere la cottura giusta. Se abbiamo qualche dubbio, aiutiamoci sempre con la prova dello stecchino.

Facciamo raffreddare e serviamo. Magari con una spruzzata di zucchero a velo o con qualche fetta di frutta per decorare. Colazioni e merende natalizie sono servite.

