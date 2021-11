Per quanto a volte faremmo volentieri a meno di rispondere continuamente a telefonate e messaggi, possedere un cellulare è diventato imprescindibile. Tuttavia, sembra che più evolvano i modelli e più questi diventino fragili e meno duraturi, specialmente in termini di batteria.

Quante volte ci siamo trovati fuori casa in attesa di una telefonata importante e con il livello di batteria che scende in picchiata? Se questo accadesse spesso, sembra assurdo ma pochi sanno che possono caricare il cellulare senza caricabatteria grazie a facili trucchi che aiutano a risolvere il problema. Ad ogni modo, se la batteria si scarica facilmente, dovremmo porci qualche domanda sullo stato di salute del telefono e fare attenzione ai campanelli d’allarme.

Non la batteria sempre scarica ma questa spia annuncerebbe che il cellulare sta andando in frantumi

Se infatti batteria scarica e rallentamenti di sistema sono i segnali più lampanti di un malfunzionamento in corso, vedremo che non sono gli unici.

È infatti indispensabile monitorare la temperatura del telefono che potrebbe diventare talmente alta da comprometterne il funzionamento in modo definitivo. Infatti, non la batteria sempre scarica ma questa spia annuncerebbe che il cellulare sta andando in frantumi, specie se questo accade più volte al giorno.

Se la temperatura del telefono si infuoca costantemente potrebbe voler dire che la batteria è arrivata alla fine del suo ciclo vitale. Quando questo accade, le batterie cedono molto calore per poi abbandonarci ma niente panico, i cellulari sono muniti di sistemi di sicurezza in tal senso.

A cosa fare attenzione

Altre cause, meno catastrofiche, potrebbero essere le infezioni da malware, ossia virus che sovraccaricano il processore del telefono surriscaldandolo. Questo è frequente negli smartphone Android che, purtroppo, sono esposti a questo tipo di attacchi. Tuttavia, anche chi possiede un iPhone deve fare attenzione al funzionamento delle App e degli aggiornamenti che potrebbero rendere il telefono incandescente. In presenza del malfunzionamento di alcune App o difficoltà nell’aggiornarle, il processore potrebbe fare molta fatica aumentando la temperatura.

Naturalmente, a volte anche un uso smodato del telefono potrebbe portare ad un innalzamento dannoso della batteria che rovinerà lo smartphone. Ad esempio, guardare a lungo contenuti streaming, al massimo della luminosità, magari mentre stiamo utilizzando un’App con geo-localizzazioni innalzerà inevitabilmente le temperature.

Cosa fare?

Prima di andare nel panico è opportuno valutare i livelli di temperatura raggiunti che non sempre sono preoccupanti. Le CPU del cellulare infatti lavorano su temperature comprese tra i 32° e i 40°, sarà dunque opportuno approfondire se il telefono raggiunge spesso temperature superiori.

È indispensabile fare una cernita delle applicazioni e verificare quale di queste consumino troppa energia ed eventualmente eliminarle.

È possibile scaricare applicazioni specifiche per la gestione energetica e migliorare il funzionamento del dispositivo evitando che si surriscaldi. Infine, è fondamentale non esporre il telefono alla luce diretta del Sole e caricarlo nel modo appropriato. Ci sono, infatti, brutte notizie per chi carica così il cellulare perché lo sta distruggendo senza saperlo.

Approfondimento

