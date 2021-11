Notizie positive dall’oroscopo. In tempi in cui ogni giorno siamo circondati da negatività, leggere qualcosa che ci dia un minimo di sorriso non ci sembra vero. Certo, la cronaca e la vita reale non scompaiono, ma tanti si attaccano alle stelle per cercare una minima consolazione, per non dire una speranza. O semplicemente per avere un’iniezione di positività all’inizio di una nuova settimana.

L’oroscopo non è una scienza esatta. Spesso deve essere preso per quello che è, ovvero una curiosità e una rassicurazione che può farci forza, ma che non dovrebbe assolutamente influenzarci. Nell’antichità, re e imperatori si affidavano alle stelle prima di compiere determinate scelte.

In tempi più recenti, anche un presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, si affidava ai consigli della sua astrologa prima di fissare l’agenda. Nel calcio, il grande allenatore Nils Liedholm, spesso, prima di fare la formazione, si faceva consigliare da un astrologo, conosciuto dai più come Mago Maggi. Superstiziosi e scaramantici ci sono ovunque, ma il consiglio è di prendere la lettura dell’oroscopo assolutamente non alla lettera, per evitare una sorta di dipendenza.

Ottime notizie e settimana assolutamente top per questi due segni zodiacali molto vicini tra loro

La settimana entrante parrebbe molto positiva per due segni molto vicini nello zodiaco. Uno arriva in coda all’altro. Stiamo parlando di Acquario e Pesci. I nati in questo periodo, infatti, dovrebbero beneficiare di una settimana davvero top, sia in ambito lavorativo che affettivo.

Andiamo in rigoroso ordine cronologico e parliamo dei nati sotto la costellazione dell’Acquario. La Luna entrerà nel segno e sarà propedeutica a una settimana all’insegna di momenti positivi. Dal punto di vista affettivo ci sarà un rafforzamento della coppia, che trarrà nuova linfa da decisioni importanti che potranno essere discusse in questo periodo. Ciò avrà effetti benefici anche sulla situazione lavorativa. Sentire vicinanza affettiva darà la possibilità di verificare nuove opportunità anche in ambito professionale. Insomma, ad ascoltare gli astri, per i nati sotto il segno dell’Acquario, questa dovrebbe essere una settimana davvero importante in vista del prossimo futuro.

I Pesci

Nondimeno, possiamo dire di chi segue l’Acquario nello zodiaco, ovvero i Pesci. In questo caso, non c’entra l’ingresso della Luna, ma una predisposizione degli astri di mettersi totalmente al servizio di questo segno di acqua. Potrebbe essere la settimana in cui si raccolgono i guadagni di sforzi fatti in precedenza. Sia in ambito professionale che affettivo. E, perché no, magari la settimana giusta per un colpo di fortuna in qualche gioco. Quindi, sembrano esserci dei prodromi favorevoli per prenderci qualche rischio.

Ottime notizie e settimana assolutamente top per questi due segni zodiacali molto vicini tra loro, Acquario e Pesci. Per le altre costellazioni, basterà attendere un pochino di tempo, perché la ruota dello zodiaco gira velocemente e porterà gratificazioni anche per altri segni.

Approfondimento

Ecco quali sarebbero i 4 segni più fortunati e sfortunati a novembre secondo l’oroscopo 2021