Gli amici animali sono ormai a pieno titolo componenti delle famiglie. Così, anche a loro sono dedicati angoli di casa, con accessori e cuccette, in perfetta sintonia con i mobili. Come è giusto che sia, anche gli animali domestici necessitano di spazi adeguati alle loro esigenze. Per quanto riguarda le esigenze fisiologiche dei gatti, si è sempre utilizzata la classica lettiera con sabbia. Sebbene la sabbia utilizzata sia molto assorbente, è inevitabile che l’odore dell’urina del gatto qualche volta si faccia sentire. Per garantire sempre l’igiene dell’animale ed evitare cattivi odori in casa, l’angolo personale del nostro micio andrebbe pulito subito dopo l’utilizzo. Questo non sempre è possibile. Ma pulire la lettiera del gatto non sarà più un problema con questa novità rivoluzionaria ma estremamente pratica.

Si tratta della lettiera autopulente, che pulisce e igienizza automaticamente. È un vero e proprio elettrodomestico che garantisce un’eccellente gestione dei “bisognini” del gatto. L’ideale sarebbe posizionarla in bagno o in ambienti dotati di prese elettriche. Questo perché richiede elettricità per funzionare, ma anche acqua e uno scarico, proprio come una lavatrice. L’ideale sarebbe, infatti, posizionarla in ambienti come lavanderie o locali di servizio.

La lettiera autopulente è perfetta nei casi in cui si sta molto tempo fuori da casa, ma si vuole comunque garantire un ambiente confortevole, pulito e igienizzato.

Questo rivoluzionario elettrodomestico utilizza un sistema automatico di pulizia attraverso un piccolo rastrello che separa la sabbia sporca da quella pulita. La lettiera può essere azionata dopo 5 o 10 minuti dal suo utilizzo da parte del gatto; un sensore, infatti, ne monitorerà l’uscita. Grazie al sistema di scarico della sabbia sporca, la lettiera si svuota da sola ogni giorno, ma necessita di un controllo da parte nostra una volta ogni 8/10 giorni. In questo modo, si garantisce sempre un buon funzionamento del sistema e la rimozione di eventuali residui che non risultavano eliminati.

Quale sabbia conviene utilizzare?

È consigliabile utilizzare sabbia lavabile, agglomerante o in cristalli di silicio. Quando il gatto utilizza la lettiera per i suoi bisogni, questi scivolano e finiscono direttamente dentro la vaschetta dove vengono eliminati direttamente dal sistema. La lettiera autopulente è pur sempre una lettiera, ma di dimensioni più grandi rispetto a quella classica. Per questa ragione, il nostro amico peloso potrebbe aver necessità di più tempo per abituarsi.

Ultimo consiglio

Per mantenere sempre l’igiene dei nostri amici a quattro zampe, dovremmo prestare attenzione anche ai loro occhi per evitare il propagarsi di batteri indesiderati.