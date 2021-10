Se siamo di quelle persone che per un motivo o per un altro sono costantemente attaccate al telefono questo articolo potrebbe fare al caso nostro. Sempre più spesso i cellulari, per quanto di nuova generazione, tendono a scaricarsi più velocemente.

In particolare, non applicando alcune fondamentali accortezze di cui abbiamo trattato precedentemente che invece possono compromettere in modo serio il telefono. Tant’è che ci sono brutte notizie per chi carica così il cellulare perché lo sta distruggendo senza saperlo.

Tuttavia, se siamo sempre attenti e rigorosi ma ci troviamo più spesso di quanto vorremmo con il telefono scarico ecco delle pratiche soluzioni.

Metodi alternativi

Sembra assurdo ma pochi sanno che possono caricare il cellulare senza caricabatteria facendo corso a soluzioni che non sono magiche, piuttosto piccole furbizie.

Se il caricabatteria ormai dà segni di cedimento ma il cavo è ancora integro e funzionante faremo bene a non buttarlo via. Infatti, se non disponiamo del caricabatteria ma siamo in possesso del cavo USB sono moltissimi i posti a cui attaccarlo.

Su tutti naturalmente il pc, al quale sarà sufficiente collegare il telefono per ricaricarlo.

Stesso discorso può essere fatto per tutti i dispositivi elettronici che presentano una porta USB, dalle console per giochi, alle comunissime TV di casa.

Una soluzione geniale

Se invece il caricabatteria ci serve spesso ma si è rotto oppure proprio non riusciamo a ricordare di portarlo con noi, ecco una soluzione geniale. In commercio esistono delle apposite custodie provviste di batteria incorporata che garantiscono una carica lunghissima al cellulare.

Lo spessore della batteria incorporata è davvero sottile e quasi impercettibile ma può garantire una riserva di carica pari a quasi il 125% della batteria. In pratica è come avere due batterie in un solo telefono.

Sarà sufficiente applicare la custodia al telefono semplicemente seguendo le istruzioni per cominciare ad utilizzarla. La custodia, a sua volta, può essere ricaricata ed essere usata molto a lungo. Inoltre, i modelli di custodia dispongono della funzione standby per poter scegliere quando azionare il dispositivo.

Esistono custodie per ogni telefono a prezzi per tutte le tasche che variano dai 20 fino a sopra i 100 euro.

Insomma un modo davvero intelligente per proteggerlo il telefono e non farlo scaricare praticamente mai.

