Se abbiamo in tasca lo stesso telefono da qualche anno, ci saremo resi conto che potrebbe iniziare a dare segni di cedimento. Rallentamento del sistema e batteria continuamente scarica sono senza dubbio i segnali più evidenti. In alcuni casi, i danni del tempo sono risolvibili solo con la sostituzione della batteria o di determinati componenti, ma è possibile prevenirli. Infatti, pochi sanno che cellulare e batteria durano una vita intera con questi straordinari trucchi che impediscono di buttarlo nel cestino. Dunque, vediamo come evitare di dover acquistare un nuovo telefono o di doverlo riparare di continuo.

Prevenzione al primo posto

Prima di addentrarci nelle parti più tecniche, è bene soffermarsi sulle componenti esterne, che devono essere salvaguardate allo stesso modo. Apposite pellicole in vetro temprato e custodia sono imprescindibili, infatti, per evitare di correre continuamente ai ripari. Non a caso, molto più dell’invecchiamento, spesso, i telefoni vengono danneggiati da urti e cadute. In seguito, sebbene sia una sana abitudine quella di levarsi il telefono dalle tasche, dovremmo fare attenzione a dove lo lasciamo. Le alte temperature e la luce del sole diretta, infatti, distruggono il telefono surriscaldandone i componenti e la batteria.

Sempre per salvaguardare la meccanica interna, dobbiamo fare attenzione alla pulizia, evitando accumuli di polvere o, ancora peggio sabbia, pulendo costantemente la custodia.

Pochi sanno che cellulare e batteria durano una vita intera con questi straordinari trucchi

Passiamo ora all’utilizzo del telefono, prestando attenzione a quello che effettivamente serve o meno. In parole povere, disattiviamo tutto quello che non è necessario, come Bluetooth o Wi-Fi, applicazioni aperte e, soprattutto, geo-localizzazioni non necessarie. Queste, infatti, disperdono inutilmente moltissima energia che potrebbe essere tranquillamente risparmiata.

A questo punto passiamo alle modalità di ricarica. Importantissimo, è che questa avvenga solo tramite il caricabatteria originale. Infatti, sebbene molti finiscano con il ricaricare il telefono in qualsiasi modo, il supporto di carica originale fa la differenza a causa dell’amperaggio. C’è compatibilità energetica, infatti, solo tra il telefono e il proprio caricabatteria che, se diverso dall’originale, può sovraccaricare, riscaldare e danneggiare il telefono.

Più leggero e più veloce

Come ultima raccomandazione, è indispensabile tenere snello il telefono e, in particolare la sua memoria. Siamo abituati, ormai, a fare foto e screenshot continuamente non considerando che si tratta di dati aggiunti al telefono che lo porteranno inevitabilmente ad essere più lento. Per rimediare a questo inconveniente, sarà sufficiente un back-up dati da fare facilmente in casa o presso qualsiasi negozio di telefonia.