Non il semplice taglio di capelli bob, ma una sofisticata variante da donna di potere assolutamente da provare per chi vuole trasmettere un’impressione di forza e dominio

I tagli di capelli corti o medi spopolano nelle tendenze degli ultimi anni. Il re di tutti quanti i tagli, con le sue infinite varianti, è l’onnipresente bob, adottato da sempre più celebrità. Il suo punto di forza è l’estrema versatilità, è difficile non trovarne una versione che si adatti al proprio volto.

Una in particolare, però, è nota per essere da sempre associata alle donne di potere. Trasmette un forte senso di autorità ed è il massimo per le donne che vogliono dare un’immediata impressione di potenza. Già il nome con cui è chiamato lo lascia intendere: power bob.

È un taglio medio che consiste in un bob pari, tagliato su un’unica lunghezza. La finitura deve essere lucida, grazie ad una piega rigorosamente liscia. Consigliato l’utilizzo di prodotti capaci di dare ulteriore lucentezza ai capelli. Anche se, come abbiamo appena visto, non è adatto alle amanti dei capelli ricci o mossi, resta un taglio molto personalizzabile. Gli si può dare una forma a linea quadrata o chiedere al parrucchiere di tagliare i capelli in modo tale che la parte anteriore sia leggermente più lunga.

Zigomi e mascella otterranno un grande risalto grazie a questo taglio e, in generale, lineamenti facciali sembreranno leggermente più spigolosi. Per chi vuole ottenere quest’effetto, il power bob è un taglio assolutamente da provare. L’unico problema è che richiede una grande pazienza. A differenza di altri tagli analizzati in passato sulle nostre pagine, questo richiede molta manutenzione post-salone.

Servirà una piastra di alta qualità per ottenere una piega liscia autonomamente e nonché prodotti appositi per lisciare ulteriormente i capelli. Proprio perché si finirà per utilizzare la piastra più volte a settimana, converrà investire in un buono spray termoprotettore onde evitare di rovinarli.

I power bob più famosi

Non il semplice taglio di capelli bob, ma una sofisticata variante da donna di potere assolutamente da provare per chi vuole trasmettere un’impressione di forza e dominio. Il power bob che Victoria Beckham sfoggiò poco dopo la rottura delle Spice Girls è uno dei più iconici e famosi. Si ricordano anche la versione bombata di Anna Wintour oppure il taglio che Raffaella Carrà già sdoganò attorno al 1974. In tempi più recenti, l’attrice Sarah Snook ha esibito questo taglio nel ruolo di Shiv Roy, nella serie televisiva Succession. Come lei, anche Rosamund Pike nel ruolo di Marla Grayson in I Care a Lot e Eve Hewson come nel ruolo di Adele in Behind Her Eyes.