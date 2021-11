Succede a sempre più donne: prima o poi la voglia di dare un taglio alla propria chioma diventa difficile da soffocare. Specialmente in un’epoca in cui i tagli corti spopolano a tutti i livelli. Si pensi al pixie cut sfoggiato, tra le tante, da Katy Perry, Anne Hathaway e Goldie Hawn, anche se il taglio deve l’inizio della sua fama ad Audrey Hepburn in “Vacanze Romane“.

L’altro taglio corto sempre sulla bocca di tutti è il bob, un caschetto promosso in innumerevoli varianti, anche lunghe, adatte a tutti i gusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Insomma, a tirar le somme si sente parlare di entrambi da almeno un anno, ma non il bob o il pixie cut, bensì questo sarà lo sbarazzino taglio di capelli a bassa manutenzione che spopolerà a brevissimo: il bixie cut.

Proprio così. Non è un errore di battitura ma, come il nome suggerisce, si tratta di un ibrido tra i tagli che abbiamo nominato in precedenza.

Non il bob o il pixie cut, ma è questo lo sbarazzino taglio di capelli a bassa manutenzione che spopolerà a brevissimo

È un taglio sbarazzino come il pixie, ma presenta lunghezze simili a quelle del bob e quindi è l’ideale per le donne che vogliono provare un taglio corto senza eccedere. Se, inoltre, un taglio come il pixie ha bisogno di molta manutenzione e frequenti sedute di ritocco dal parrucchiere, il bixie è molto più pratico e adatto anche a chi non ha voglia di prestare troppa attenzione ai propri capelli.

Nella scelta di un taglio sarebbe meglio farsi guidare dalle caratteristiche del proprio volto e chiedere consiglio ad un esperto, ma nel caso del bixie cut stiamo parlando di un taglio adatto a tutte. È versatile e personalizzabile a seconda delle caratteristiche del volto e dei capelli della persona.

Sono sempre di più le donne che scelgono il bixie cut

Non a caso, diverse stelle dello spettacolo hanno già ceduto al suo fascino: le modelle Edie Campbell e Hannah Kleit hanno sfoggiato questo splendido taglio sui rispettivi account Instagram, così come l’ex stella della Disney e tutt’ora cantante Demi Lovato e l’attrice Nicole Kidman.

Non a caso, sempre più persone ritengono che il bixie cut sarà la tendenza regina di questo inverno, almeno per quanto riguarda i tagli di capelli corti da scegliere.